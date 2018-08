ODS v Pardubicích nechce iniciovat zběsilé koalice proti ANO, říká lídr

Právě tito dva muži tak budou hrát klíčovou roli v povolebním vyjednávání. Je proto zajímavé, že první muž městské ODS se zavázal už před volbami, že nebude chtít tvořit duhovou koalici všech stran, která bude mít jediný úkol - vyšachovat Babišovo hnutí.

„Už jsem se setkal se všemi zástupci demokratických stran a oznámil jsem jim, že po volbách budeme mluvit se všemi. Tedy i s hnutím ANO. A to přesto, že je považuji za největší soupeře a chci tuto stranu, na které mně mnohé vadí, porazit,“ uvedl Haas s tím, že za hranici úspěchu považuje zisk 15 procent hlasů.

„Myslím, že to je reálné číslo a že by nám nejspíše zajistilo druhé místo. Už jsem všem kolegům ale řekl, že nechci tvořit žádnou koalici jako v Královéhradeckém kraji, kde se proti ANO spojili všichni do slepence, který nedává logiku,“ doplnil Haas na startu „ostré“ části kampaně.

Cílem strany je nakopnout Pardubice

„Něco jiného by bylo, kdyby byl výsledek těsný a my zaostali o pár procent. Pak je možné vše, ale jasné je, že fungující koalice musí mít stabilních aspoň 25 hlasů,“ dodal zastupitel za ODS Petr Klimpl s tím, že jeho strana nechce vést kampaň nějak konfrontačně.

„Rádi se zaměříme na konkrétní témata. Ústřední heslo naší strany je „Nakopněme Pardubice“. Dlouho jsme váhali, jestli to není příliš odvázané na konzervativní stranu, ale nakonec jsme do toho šli,“ dodal Karel Haas.

Modrá strana se podle něj chce v kampani soustředit hlavně na dopravní témata, ostatně jako většina stran.

„Navrhujeme však i ryze naše věci, jakými je třeba seškrtání počtu míst ve vedení městských firem tak, že by v nich neměli sedět politici, ale odborníci. Také chceme omezit účast města v obchodních korporacích,“ dodal.