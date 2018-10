Povolební jednání v Pardubicích se vyhrotila, hraje se o všechno

Novináři a tím pádem i veřejnost v Pardubicích už přes týden slyší od politiků, že jednají o programu a hledají v něm shodu. Kdyby to tak bylo, tak je nová koalice domluvená už dávno. Strany mají vesměs stejné plány, takže domluva na jejich plnění by měla být velice snadná. Ale komplikované jednání plné zvratů a nejasností ukazuje, že jde o něco jiného - o obsazení postů v úzkém vedení města, v radě a v městských firmách. Bylo to tak po každých volbách a je to tak i letos.

Jiné to je nyní v tom, že voliči rozdali hlasy tak, že je ve hře hned několik možností. To například před čtyřmi roky neplatilo. Kvůli mnoha osobním neshodám mezi politiky byly ve hře vlastně jen dvě možnosti, politici si ještě v sobotu těsně po sečtení hlasů jednu vybrali a bylo hotovo. Takový kvapík se letos rozhodně už konat nebude a MF DNES ukáže proč. Mezi politiky z různých partají se totiž rozpletla hustá síť sporů, křivd z minulosti a hlavně osobních zájmů, které se všechny budou jen těžko uspokojovat.

1. Hnutí ANO, 13 mandátů

Jasný vítěz vyhrál s takovou převahou, že by se dalo očekávat rychlé domluvení na nové koalici a potvrzení Martina Charváta jako pokračujícího primátora. Ostatně sám lídr ANO si to takto představoval, což dokazuje svolání tiskové konference na minulé pondělí hned po první oficiální debatě nad složením nové rady města. Martin Charvát vyhrál tak jasně, že si nepřipouštěl možnost, že by ho někdo chtěl obcházet. Jenže jednání s ODS v prvním kole selhalo a začal se psát jiný příběh.

Z pohledu primátora krach debat s druhým na pásce zavinila modrá strana, která tvrdě požadovala mimo jiné odstranění náměstkyně Heleny Dvořáčkové. Ta je ovšem stranicky výše než primátor a ten minimálně nějakou dobu musí za její setrvání na radnici bojovat.

„Nenecháme si od ODS kádrovat naše členy, to jsou praktiky, které patří před rok 1989,“ tvrdě vyrazil v pátek proti občanským demokratům Charvát.

Na druhou stranu, kdyby právě zmíněná politička měla být hlavní závorou na cestě ke koalici ANO a ODS, dá se počítat s tím, že by primátor náměstkyni obětoval. To ostatně potvrzuje ten fakt, že je připraven v případě nutnosti nastoupit na pozici náměstka za ANO Jan Hrabal z Dynama.

V každém případě Martin Charvát patří mezi ty, kteří v thrilleru s názvem „koaliční jednání“ může přijít o vůbec nejvíc. Ztrátu primátorského řetězu by musel brát jako velkou osobní a hlavně politickou porážku, která by se špatně vysvětlovala i šéfovi hnutí Andreji Babišovi. Je tak nasnadě, že Martin Charvát zkusí úplně vše, jen aby ANO v Pardubicích udržel u vesla. To potvrzuje i poměrně nezvyklé podepsání jakési předkoaliční smlouvy s Koalicí pro Pardubice a ČSSD.

Trojice, která spolu vládla v posledních čtyřech letech, ztratila ve volbách 4 mandáty, a tak potřebuje ještě jednoho do party. Primátor momentálně sází na Piráty, ale dá se čekat, že zkusí znovu jednat i s ODS. Jen s ní je totiž schopen vytvořit skutečně silnou a provozuschopnou koalici.

Nutné je však dodat, že čas hraje právě pro Charváta. Dokud se nezvolí nové vedení města, tak primátorem zůstává právě on a fungovat bude původní rada města, byť v ní sedí i lidé, kteří se ve volbách nedostali ani do zastupitelstva.

2. ODS, 7 mandátů

Na první pohled by se mohlo zdát, že ODS zase až tak o moc nejde. Buď získá pro Karla Haase náměstka či primátora, v nejhorším bude pokračovat v opozici. Ovšem právě poslední možnost řadu členů modré strany děsí.

„Jsme v opozici osm let a už je to dlouho,“ říká lídr ODS Haas, který se stal klíčovou personou při vyjednáváních. Na rozdíl od Charváta jsou všichni ochotni se s ním o koalici aspoň bavit a to logicky zvyšuje jeho šance.

Možná i proto byl v prvním kole jednání vůči ANO velmi tvrdý a hnutí navrhl takové podmínky spolupráce, že by se z primátora Charváta stal kladeč věnců a vše důležité ve městě by měla pod palcem ODS.

ANO muselo návrh odmítnout a ODS přešla spíše na stranu duhové koalice, kterou usilovně tvoří lídr Pardubáků František Brendl.

V modré straně to však nevyvolalo žádnou velkou euforii. „Nebudu zastírat, že máme ve straně křídlo pragmatiků, které se chce domluvit s ANO,“ řekl Haas. Není těžké odhadnout, že do něj bude patřit třeba provozní manažer HC Dynamo Ondřej Šebek, který asi nepotřebuje poslat do opoziční lavice svého šéfa Dušana Salfického, jenž je jednou z hlavních tváří ANO ve městě.

Nespornou výhodou Haase je, že o funkci nemusí bojovat za každou cenu. Má dobře honorované zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, a může tak vyjednávat úplně v klidu.

Dostal se ale do slušných kleští - na jedné straně od něj kolegové očekávají, že je na magistrát přivede hlavním vchodem. Na straně druhé, zvláště po velkém úspěchu ve víkendových senátních volbách, se asi nedá říct, že by voliči i lidé z vedení ODS toužili po tom, aby modrá strana kdekoliv dělala koalice s hnutím ANO, když to není nutné.

Z toho by vycházela účast v duhové koalici, ale ani ta není bez vady. V ní by ODS musela zasednout i s Pardubáky společně včetně zastupitele Jiřího Lejhance. Ten přitom před čtyřmi roky odcházel z ODS s velkým boucháním dveřmi a řada členů ODS mu dodnes tehdejší chování neodpustila. Haase tak čeká těžké rozhodnutí, které může mít velký vliv na další fungování pardubické ODS.

3. Piráti, 5 mandátů

Jediná strana, která skutečně nemá co ztratit. Volili je hlavně mladí lidé, kteří mají dost tradičních stran i Babiše. Pokud Piráti odejdou do opozice, nic se nestane. Voliči to pochopí. „Pokud to nepůjde jinak, jdeme do opozice, jsme na to připraveni,“ říká od sečtení výsledků lídr Pirátů Ondřej Karas.

Nyní ho ale chtějí všichni přemluvit k účasti na vládě. Pardubáci s Piráty začali tvořit duhovou koalici, lídr ANO Charvát je v pátek vyzval k obnovení jednání. To Piráti však zatím odmítají.

„Máme přerušené jednání s ANO, nyní se soustředíme na dotažení duhové koalice a na bilaterální schůzky s ostatními stranami,“ uvedl jeden ze zvolených Pirátů Jakub Kutílek.

A právě u něj můžeme hledat jeden z klíčů k řešení povolebního rébusu. Před čtyřmi roky totiž Kutílek pracoval jako úředník na Útvaru hlavního architekta pardubického magistrátu. Ovšem když se do funkcí dostali Martin Charvát a Helena Dvořáčková, Kutílek podle svých slov musel odejít.

„Odešel jsem kvůli tomu, že komunikace především s primátorem a náměstkyní Dvořáčkovou byla velmi náročná. Dá se říct, že nefungovala. Moc je nezajímalo, co připravujeme nebo jakou máme koncepci, spíše šlo o to, aby co nejrychleji prosadili to, co si vzali zrovna do hlavy. Chyběla mi odborná debata,“ řekl ke svému konci v roce 2015 Kutílek.

Těžko si tak představit, že by nyní lídrům ANO skočil kolem krku. Podobně je na tom navíc i další bývalý úředník radnice a nyní nově zvolený pirátský zastupitel Vojtěch Jirsa.

Zdá se tak, že by Piráti měli mít blíže do duhové koalice. Je ale nutné dodat, že jejich cena může rychle růst, a je otázka, co jim obě strany budou nabízet. V každém případě platí, že Piráti se nacházejí v báječné pozici, kdy nemají co ztratit, ale mohou hodně získat.

4. Pardubáci společně, 4 mandáty

Pozice sdružení Pardubáků, Patriotů a Starostů je nejjasnější. Vztah jejich lídrů k ANO se dá nejmírněji označit jako odpor a třeba lídr uskupení František Brendl udělá téměř vše, aby se Martin Charvát nestal primátorem. Bude nabízet programové ústupky, nebude bazírovat na křeslech v radě, nebude na možné spojence vytvářet zásadní nátlak. Vše podřídí tomu, aby ANO šlo do opozice. „Máme jedinečnou šanci, která se nemusí opakovat,“ říká i Brendlův kolega Milan Košař.

Ovšem není pravda, že by Pardubáci neměli zároveň co ztratit v případě, že budou muset odejít do opozice. Ve městě kandiduje už tolik uskupení, která mají v názvu nějak vyskloňovaný název města Pardubice, že se volič začíná v moři sdružení topit. Pokud Brendl a spol. opět skončí v opozici bez reálného vlivu na chod města, mohou také zmizet z politické mapy krajské metropole. Případ rychlého sešupu Sdružení pro Pardubice ukazuje, že to není nic nereálného. Boj za duhovou koalici tak dostává další rozměr.

5. Koalice pro Pce, 3 mandáty

Spojené síly TOP 09 a KDU-ČSL se zatím pevně přimkly k vítězovi z ANO. „Respektujeme vítěze voleb, navíc chceme pokračovat v započaté spolupráci,“ řekla Ludmila Ministrová z TOP 09 s tím, že má totální programovou shodu s ANO a ČSSD.

To je možná překvapivé prohlášení od představitelky jedné z nejpravicovějších stran v Česku, ale ještě překvapivější je samotné vyjednávání Ministrové.

Ta totiž stejně jako zástupci ANO a ČSSD podepsala smlouvu trojspolku o tom, že strany budou v jednáních postupovat společně. Ovšem ta samá smlouva garantuje ANO post primátora pro Martina Charváta a post náměstkyně pro Helenu Dvořáčkovou a ČSSD funkci náměstka pro Jakuba Rychteckého. Na KpP ale židle v úzkém vedení města nezbyla.

Topka a lidovci se zavázali ke spolupráci za posty dvou radních. Počítat se dá i s tím, že navíc Jiří Skalický bude nominován do vedení firmy East Bohemian Airport a vedení města nebude dělat problémy manželovi Ministrové, který už roky provozuje městské koupaliště na Cihelně. Podobné benefity však může zajistit i duhová koalice, a proto se dá čekat, že její zástupci budou při hledání klíčových hlasů mířit právě na členy KpP.

6. Sdružení pro Pce, 3 mandáty

Oficiálním lídrem SPP je Tomáš Pelikán, dlouholetý ředitel dopravního podniku. A právě on se dá bez nadsázky označit za jednoho z těch lídrů, kteří hrají v debatách vůbec o nejvíce. O svou práci.

„Je mi jasné, že když to dopadne celé špatně, tak se mi někdo může chtít pomstít. Už jsem o tom i slyšel,“ řekl Pelikán.

K takovému závěru došel poměrně jednoduše. Když se před čtyřmi roky ujalo nad Pardubicemi vlády hnutí ANO, kdekdo čekal, že Pelikán jako zástupce opozičního SPP o funkci přijde. Primátor Charvát ho však podržel a zřejmě za to po volbách čekal vděk. Místo toho ale prožil hořké zklamání.

„SPP vystupuje společně s ODS. Už před volbami vytvořily společně dvojblok,“ uvedl primátor Charvát, kterému zmíněná skutečnost značně komplikuje skládání koalice.

„Je to tak, s Karlem Haasem jsme si plácli už před volbami, myslím, že takto by se měla politika dělat,“ přiznává tvorbu bloku Pelikán.

Ten je tak skutečně ve zvláštní situaci, kterou navíc umocňuje další zvolená zastupitelka a bývalá primátorka za SPP Štěpánka Fraňková. Ta dodnes nestrávila chvíli, kdy musela Charvátovi pověsit na krk primátorský řetěz, a podle všeho s ANO do koalice nechce.

„Pro nás nemá SPP tři hlasy, ale jen dva. Bývalá primátorka s námi nepůjde,“ říká i člen hnutí ANO, který je seznámen se stavem vyjednávání o koalici, ale nepřeje si být jmenován.

Na druhou stranu, pokud trojspolku selže jednání s ODS a Piráty, tak se dá čekat, že právě v SPP budou hledat dva potřebné hlasy. Jeden by mohl dodat Vladimír Martinec, který stále působí v HC Dynamo, a tak by mohl projevit vděk Dušanu Salfickému. O možné páce na Tomáše Pelikána byla už řeč.

7. ČSSD, 2 mandáty

Lídr socialistů Jakub Rychtecký trpí. Je na něm znát, že si představoval výsledek voleb hodně jinak. Trápí ho myšlenka, že jeho slibně rozjetá politická kariéra může záhy skončit. Jeho vyjednávací pozice je kvůli debaklu strany jasná. Vsadil na to, že přimknutí k primátorovi mu udrží obživu v podobě funkce náměstka primátora. Tu i podle opozičních politiků vykonával velmi dobře, a dá se tak očekávat, že ho budou zkoušet přemluvit i zástupci duhové koalice. Ovšem ta jeho dva hlasy nutně potřebovat nemusí, a tudíž je logické, že Rychtecký drží basu s Martinem Charvátem. Ostatně s ním i s Ludmilou Ministrovou si už před volbami podal ruku, že se navzájem po volbách nezradí.

8. KSČM, 2 mandáty

Komunisté ve městě zažili historický debakl a byli velmi rádi, že vůbec prošli do zastupitelstva. Zatím jsou zcela mimo vyjednávání a podle lídra Václava Snopka to tak zřejmě ještě nějakou dobu bude.

Ovšem pokud budou oba bloky - tedy čtyřdohoda ODS, Piráti, Pardubáci a SPP s 19 hlasy a trojspolek ANO, KpP a ČSSD s 18 hlasy držet při sobě a čas poběží, dá se čekat, že je jedna ze stran osloví. Byť to nyní všichni vehementně odmítají.

Vtip je totiž v tom, že za celé čtyři roky vládnutí je koalice nezbytně nutná jen na ustavujícím zastupitelstvu, kde se volí primátor, náměstci a radní. A jejich volba je tajná, takže stačí vyjednat podporu jen na jeden večer, a navíc nebude úplně zřejmá. Nicméně je hodně pravděpodobné, že ostatní strany vsadí spíše na vzájemnou dohodu, která je od KSČM neumaže.