Starostové pardubických obvodů uspěli, drama bylo pouze v centru

Lidé z Pardubic jsou se svými volenými zástupci na malých radnicích velmi spokojení. Přesně takto lze číst výsledek voleb na obvodech, kde stávající starostové drtili konkurenci.

A zajímavé je, že bylo úplně jedno, za jakou stranu do voleb šli. Například v šestém a sedmém obvodě dominovalo sdružení Pardubice pro lidi. To vzniklo v minulém volebním období odštěpením od Sdružení pro Pardubice a kandidovalo s lídrem a starostou Svítkova Petrem Králíčkem i na magistrát, ale neuspělo. Ovšem pro Králíčka jako náplast zafungoval výsledek v obvodě, kde získal 6 mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu.

Jeho kolega - starosta Rosic nad Labem Vítězslav Čapek se stal vůbec nejúspěšnějším obvodním politikem, když jeho sdružení získalo téměř polovinu všech hlasů.

„Lidé v obvodech své politiky znají, vědí, jakou odvádějí práci, a proto je volí bez ohledu na stranickou příslušnost. My jsme navíc takový vesnický obvod, všichni se známe. My si tady na koalice nehrajeme, vždycky se domluvíme,“ řekl Čapek, který má na sedmičce tak silnou pozici, že proti němu třeba ODS či ANO ani nekandidovaly.

„Svou práci dělá starosta Čapek dobře, nemá cenu proti němu jít,“ řekl primátor za ANO Martin Charvát, který v Rosicích bydlí.

V Polabinách voliči ocenili práci Hejného

Hnutí ANO nejjasněji vyhrálo ve druhém městském obvodě. Tam lidé ocenili práci stávajícího starosty Radka Hejného, který není členem Babišova hnutí, ale vedl už podruhé jeho kandidátku. Nakonec Hejný s kolegy bral v Polabinách přes 35 procent hlasů, a výrazně tak pomohl ANO i k vítězství na velké radnici.

„Vypadalo to, že ANO v celém městě získá nějakých 24 procent a zamíří do opozice. Pak začaly přitékat výsledky z Polabin a začalo stoupat. Dá se říci, že slušný člověk v nesprávné straně pomohl vyhrát Babišovi volby v Pardubicích,“ hodnotil přínos Hejného pro celkové výsledky ve městě lídr Pardubáků František Brendl.

Hejného nyní čeká poměrně snadná práce při sestavování koalice. „Věřím, že díky výsledku se nám povede sestavit koalici. Oslovil jsem další dvě nejsilnější strany, ale se všemi zástupci se sejdu, abych věděl, jaké mají představy o směřování obvodu,“ řekl Radek Hejný.

V Polabinách uspěla ještě spojení stran Piráti, Zelení a Naše Pardubice, mají dva mandáty, dva zastupitele má také ODS. Hnutí ANO získalo o dva mandáty víc, posílilo na šest zastupitelů.

Na sídlištích Dukla a Višňovka, kde je starostou Jiří Rejda, hnutí ANO získalo v minulých volbách dva zastupitele a sestavilo koalici, i když vyhrálo Sdružení pro Pardubice. Tentokrát s převahou zvítězilo, bude mít v zastupitelstvu šest křesel. „Koalici bych chtěl uzavřít co nejdřív. Skoro půl měsíce kvůli volbám stála práce,“ řekl Rejda. Podle něj je ideální koalice co nejširší, není podstatná stranická příslušnost, ale lidé, co chtějí pracovat.

Heřmanský i Štěpánek mají silnou pozici k jednání

ODS opět potvrdila svoje pozice v třetím a čtvrtém obvodě, v obou částech měla více než 30 procent a proti minulým volbám zlepšila procentní výsledky. „Byl jsem starostou pět volebních období, obhajuji pošesté,“ řekl starosta Pardubiček Petr Heřmanský. Koaliční smlouvy obvod podle něj vlastně nikdy neměl.

„Vždycky jsme to založili na důvěře. Každý zastupitel má nějakou funkci v komisi nebo ve výboru, je zainteresován do dění v obvodě. Pro nás je důležité, aby je práce bavila,“ řekl Heřmanský.

Jak dopadly volby v pardubických obvodech Pardubice I - Centrum Vyhrálo ANO se ziskem 21,39 % hlasů. Starostkou bude nejspíše Alena Stehnová (ANO), místostarostou bude Ondřej Šebek (ODS). Pardubice II - Polabiny Jasné vítězství nezávislého lídra na kandidátce ANO a starosty Radka Hejného. Dostal 35,37 % hlasů a koalici sestaví velmi snadno. Pardubice III - Dubina V podobné pozici je i starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek z ODS. Na sídlišti získal 32,51 % hlasů a bude pokračovat ve funkci. Pardubice IV - Pardubičky Dlouholetý starosta Petr Heřmanský z ODS opět v obvodě vyhrál, když bral 30,42 % hlasů. I on bude nadále starostou. Pardubice V - Dukla Další jasná výhra a zisk 6 mandátů z 15 pro ANO a starostu Jiřího Rejdu, který pro pokračování ve funkci potřeboval 27,64 % hlasů. Pardubice VI - Svítkov Starosta Petr Králíček a jeho Pardubice pro lidi získali 31,25 % hlasů. Starosta tak bude pokračovat. Pardubice VII - Rosice nad Labem Tady měl Vítězslav Čapek (Pardubice pro lidi) jasnou výhru už před volbami. Velké strany proti němu ani nešly. Nakonec bral 47,26 %.

Ve třetím obvodě Dubina pak bude pokračovat starosta Vítězslav Štěpánek, který moc dobře ví, že vyjednávací pozici má ODS silnou. Rád by prý sestavil koalici ze tří nejsilnějších stran, což se mu osvědčilo i v minulosti. V úvahu proto připadá koalice s hnutím ANO a sdružením Pardubáci společně. „Ale dokud neschválí spolupráci zastupitelstvo, není nic hotového,“ dodal starosta Štěpánek.

Jediné větší drama se tak odehrálo v centru města, a to hned ze dvou důvodů. Tím první je, že ANO tam vyhrálo poměrně těsně se ziskem lehce nad 20 procent. Tím druhým je to, že pozici lídra nepřijal Jaroslav Menšík, který vedl malou radnici v centru města v posledních letech. „Předpokládali jsme lepší volební výsledek. První koaliční jednání proběhla, mluvili jsme se všemi, dál budeme pokračovat v půlce týdne,“ uvedl včera Menšík.

Ostatní strany ovšem nechtěly podpořit na starostku Alenu Stehnovou, která byla jedničkou ANO. „Pro nás by byl lepší starosta Menšík,“ řekl už v sobotu Petr Klimpl z ODS, který je zvoleným zastupitelem na velké radnici. Nakonec však podle něj po dramatické debatě uvnitř hnutí trvá ANO na pozici pro Stehnovou. „My to respektujeme a nejspíše půjdeme s ANO do koalice. Místostarostou za nás by měl být provozní manažer Dynama Ondřej Šebek,“ dodal Petr Klimpl.