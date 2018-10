Hokej zatím neprodávat a postavit domov seniorů, shodují se pardubičtí lídři

S trochou nadsázky se chce říct, proč vůbec kandiduje v Pardubicích hned patnáct stran a uskupení, když většina z nich nabízí voličům to samé.

Jeden z důkazů tohoto tvrzení si může každý prohlédnout na billboardech, na kterých strany svorně slibují průjezdné město, péči o seniory či dostatek zeleně.

Další v posledních dnech zase předložila MF DNES v seriálu rozhovorů s deseti lídry, jejichž strany mají největší šanci dostat se do městského zastupitelstva.

„Co si budeme povídat, tady se nic moc vymyslet nedá a všichni nabízíme vlastně to stejné,“ zhodnotil kampaň například první muž kandidátky ČSSD Jakub Rychtecký.

Pravdou je, že několik bodů zmínil téměř každý oslovený politik. Vzácná shoda panovala třeba v tom, že město musí co nejdříve postavit domov pro seniory.

„Tady musí být město aktivní, populace rychle stárne, míst je málo. Prostor ale musí dostat i soukromý sektor,“ řekl například Karel Haas z ODS a nikdo nenabídl opačný názor.

Za jisté se dá v příštím volebním období považovat i stavba několika dopravních opatření, která by měla pomoci zprůjezdnit město.

Jedním z nich bude rozšíření Anenského podjezdu o jeden jízdní pruh směrem do centra. Široká shoda je pak i v propojení rychlodráhy s ulicí Kyjevskou, které by pomohlo lidem k cestě do nemocnice a tím by také ulevilo ulicím v centru města.

„Tam se už stavba připravuje,“ řekl primátor a lídr hnutí ANO Martin Charvát. „Počítáme s částkou kolem sta milionů,“ dodal Karel Haas.

Opravu fotbalového stadionu nikdo rušit nechce

Problém by neměl být ani se schválením inteligentního řízení křižovatek nebo spuštěním systému chytrého parkování. „Inteligentní systém parkování by měl obsahovat jednoduchou aplikaci, která lidi navede na parkoviště, které je momentálně volné,“ uvedl první muž Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Ten má zároveň asi největší problém s plánovanou opravou Letního stadionu. Tu sice zásadně nerozporuje nikdo, ale právě Pelikán by se určitě chtěl podívat na konečnou cenu díla, která dělá zhruba půl miliardy korun.

„Na mne je schválený projekt poměrně předimenzovaný. Taky si myslím, že tam není dostatečně vyřešená kapacita parkování, takže kdybych měl šanci do toho nějak zasáhnout, tak to udělám,“ uvedl Tomáš Pelikán.

Nejpřekvapivější návrh? Jezero nedaleko Dubiny

Téměř stoprocentní shoda je i v tom, že zastupitelstvo zatím nebude prodávat hokejový klub Dynamo. „Prodávat hokej v té kondici, ve které je dnes, určitě není dobrý nápad. Město, jako většinový majitel, musí nejdříve Dynamo stabilizovat a pak hledat nového investora,“ shrnul většinový názor Ondřej Karas, lídr Pirátů.

Originálních nápadů přitom strany předkládají poměrně málo. Za jeden z nich lze označit stavbu jezera, kterou navrhuje volební projekt Naše Pardubice. „Aby se obyvatelé sídliště Dubina nemuseli v létě jezdit koupat za město, vyhloubíme jezero zhruba 600 metrů od sídliště,“ uvedl lídr uskupení a zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák s tím, že vykopaná zemina by se měla použít na stavbu náspů, které budou kolem plánovaného severovýchodního obchvatu.

Z menších uskupení, která zatím nejsou na velké radnici, na sebe hodně upozorňují i Pardubice pro lidi starosty Svítkova Petra Králíčka. A to hlavně originální kampaní, během které po městě nechal politik umístit několik papírových králíků s jeho slogany. Co se týče konkrétních návrhů, tak za překvapivý lze označit ten, který se týká dopravní situace před vlakovým nádražím.

„Stavebně upravíme lokalitu před nádražím pro plynulý provoz automobilové a autobusové dopravy ve všech směrech,“ uvedl na svém webu Králíček a jeho slova nelze přeložit jinak, než že by mezi lihovar a terminál MHD vrátil jízdní pruh směrem do centra. „Nesmějí vznikat další špunty,“ doplnil.