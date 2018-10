Další zvrat v Pardubicích. Piráti řekli ne a ANO jedná s ODS

„Poté, co v pátek KpP a ČSSD deklarovaly vysokou míru loajality k ANO, je pro nás nepředstavitelná i spolupráce s touto trojdohodou, která by nás mohla snadno vystavovat do minoritní role v radě města. V našem rozhodnutí sehrály roli i osobní postoje členek a členů našeho zastupitelského klubu a širšího týmu k hnutí ANO,“ uvedl za Piráty jejich lídr Ondřej Karas.

Postoj Pirátů nepotěšil primátora a lídra ANO Martina Charváta, který měl dohodu s novou stranou v zastupitelstvu jako plán B, poté co selhalo první kolo jednání s ODS.

„Mrzí mě postoj Pirátů, myslel jsem, že je možnost ještě jednat, ale bohužel,“ uvedl Martin Charvát, který se tak rychle vrátil k původnímu záměru a obnovil jednání s ODS.

Zástupci obou stran se v pondělí večer také na rychlo potkali.

„Domluvili jsme se na programových věcech, teď nás čekají personálie. Stále platí, že bychom společně byli schopni vytvořit silnou koalici, která by Pardubice dokázala posunout dál,“ uvedl Charvát, který tak oproti pátku výrazně změnil slovník.

Tehdy totiž naopak politiky z ODS silně kritizoval za jejich přístup k jednání.

„Řekl bych, že hlavy vychladly a válečné sekery byly zakopány,“ uvedl k proměně lídr ODS Karel Haas, který tak má stejně jako hned po sečtení výsledků klíčovou roli v řešení rébusu ohledně nové rady města.

Důvod je zřejmý - chtějí s ním do koalice všichni.

„Jednání s ANO nejspíše bude pokračovat. Od začátku jsem říkal, že chci debaty o možné koalici ANO, ODS, KpP, Sdružení pro Pardubice (SPP) a ČSSD dotáhnout do závěru. To samé udělám i v případě duhové koalice a poté vybereme nejlepší cestu pro Pardubice,“ uvedl Karel Haas.

Na duhové koalici dál usilovně pracuje především lídr Pardubáků František Brendl.

„Jednání je daleko, do konce týdne dotáhneme úmluvy ohledně personálií, program je vyřešený. Budeme mít připravenou koaliční smlouvu pro dalšího případného partnera,“ uvedl Brendl s tím, že duhová koalice ODS, Pirátů, Pardubáků společně a Sdružení pro Pardubice má dohromady devatenáct hlasů. Jeden tedy chybí k většině.

„Měli jsme plodná dvoustranná jednání s KpP, v programu vůbec nebyl problém,“ shodli se Haas a Brendl po schůzkách s KpP.

Smlouva o trojspolku může bránit ANO v hledání dalšího partnera

Právě přetažení KpP a možná i ČSSD do duhové koalice je jednou z možných variant. Značně ji však zatím komplikují podpisy všech 18 zastupitelů trojspolku, kteří deklarovali společný postup při jednání. „Moc tomu spojení nerozumím, ale zatím trvá,“ uvedl Brendl.

Na druhou stranu podepsaná smlouva může paradoxně bránit i hnutí ANO v hledání dalšího partnera. Těžko si představit ODS, jak vstupuje do předem připravené koalice tří stran, které jsou ve shodě.

Modrá strana by tak musela hrát v rámci rady druhé housle a to s momentálním rozdáním karet nemá zapotřebí. Klíčová tak je úterní večerní schůzka klubu ODS, na které si politici mají vybrat, kterou cestou se vydají.

„Očekávám dlouhé a náročné jednání, které se potáhne do pozdních nočních hodin. Často je to tak, že největší bitvy musíte vybojovat na stranické půdě,“ řekl víceznačně před jednáním Haas, aniž by prozradil, kterou variantu bude prosazovat.