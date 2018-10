Chrudim se blíží k největší změně od roku 1990, starostou bude Pilný z ANO

Poprvé od roku 1990 nebude v radě města sedět starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK ED). Poprvé budou chybět na radnici zástupci ODS. Poprvé obsadí placená místa jen lidé, kteří dosud sledovali řízení města z opozičních lavic, nebo ani to ne.

To všechno platí, pokud hnutí ANO dovede jednání o nové koalici do úspěšného konce.

„Nadále probíhá koaliční jednání mezi hnutím ANO 2011, Chrudimáky, Piráty a ČSSD, které by mělo vyústit v uzavření smlouvy. V zastupitelstvu mají tyto subjekty dohromady 14 mandátů. S ostatními subjekty jsou jednání přerušena,“ uvedl jedenačtyřicetiletý lídr ANO František Pilný, který by se měl stát novým starostou Chrudimi.

„Vedeme koaliční jednání, uvidíme, zda povedou ke koaliční dohodě, nebo zkrachují,“ potvrdil dohodu lídr chrudimských Pirátů Pavel Štěpánek.

Koalice by měla většinu jednoho hlasu, který by dodal jediný zvolený sociální demokrat. Ale i s tím se dá město řídit. Důležitější je, že k sobě ANO a Chrudimáci i Piráti docela přirozeně patří. Chtějí vést město jinak.

O vzniku nové koalice se starosta Petr Řezníček dozvěděl v pondělí od MF DNES.

„Tušil jsem, že se něco takového může stát. Měli jsme v neděli mít schůzku s Chrudimáky, a oni ji odvolali,“ řekl Řezníček, který ve volbách dostal nejvíce preferenčních hlasů a jeho SNK ED navíc získalo stejný počet mandátů jako vítězné ANO. Dál se proto snažil obhájit křeslo starosty.

Jím vedená stará radniční koalice SNK ED, ODS, ČSSD a Koalice pro Chrudim však disponovala jen dvanácti hlasy. Ve volbách totiž chrudimští sociální demokraté propadli, obhájili pouze jedno ze čtyř křesel.

Sedli jsme si programově i lidsky, říká lídr hnutí ANO

Možnost, že by ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD nakonec neuzavřeli koaliční smlouvu, si František Pilný nepřipouští.

„Sedli jsme si programově a možná i lidsky, vidíme společný cíl - přinést změnu do Chrudimi. Samozřejmě spolupráce může na něčem ještě skončit, ale upřímně řečeno nic takového nevidím,“ uvedl Pilný.

Chystaná změna není bez rizika. Na radnici by nastoupili nepříliš zkušení lidé, kteří by pro opozici složenou z bývalé městské rady asi představovali snadnou kořist.

Navíc budou pravděpodobně hlavně ze začátku tápat. Jediným zástupcem současného vedení města v radě by byl radní za ČSSD Tomáš Vondráček.

Řezníček před tím varuje. „Když to bude bez lidí, kteří tady na radnici roky byli a naučili se, jak funguje město, jak úřad, bude to pro Chrudim náročné a nakonec i pro lídry těchto stran. Kontinuita je důležitá, hodně tu záleží na kontaktech,“ řekl Řezníček.

Připustil, že se to noví radní mohou naučit. „Třeba si to sedne, ale přece jenom nějaká zkušenost z aktivní komunální politiky dává větší šanci,“ uvedl.

Opoziční politici uznávají, že je nečeká lehký úkol. „Bude to těžké. Myslím si ale, že koalice, která tu vládla, nebyla týmem. Naší výhodou je, že budeme rovnocenný tým, nebude tu žádný solitér, který by válcoval své partnery,“ uvedl lídr Chrudimáků Petr Lichtenberg.

První zkouška nového spojenectví přijde rychle. Zatímco starostovi Jiřímu Novému v roce 1990 stačil jediný místostarosta, dnes jich má Chrudim kvůli snaze nasytit všechny koaliční partnery hned čtyři, čemuž se opozice vysmívala. Teď může sama předvést, jak výrazně jejich počet sníží. Počet místostarostů dohodnut ještě není.

„Myslím si, že optimální formát jsou dva místostarostové,“ uvedl lídr Chrudimáků Petr Lichtenberg. Pokud by to platilo, pak by starosta František Pilný z ANO měl po jednom zástupci z řad Chrudimáků a Pirátů.