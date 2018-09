Už nikdy nesmí chybět opozice ve firmách města, míní lídryně TOP 09

„Hodně lidí mi vyčítá, že máme v partaji Miroslava Kalouska. Vždy jim říkám, že tady není, že tady jsem já Lída Ministrová,“ říká první žena kandidátky Koalice pro Pardubice.

Co se vašemu vedení města za poslední čtyři roky v Pardubicích nejvíce povedlo?

Jsem ráda, že se podařilo dotáhnout už rozjeté projekty, jakými byla oprava parku Na Špici, Tyršových sadů nebo třídy Míru. Z toho nového bych pak určitě zmínila přestavbu prostoru před vlakovým nádražím. V neposlední řadě musím pochválit stavbu nového letištního terminálu, který je pro město i celý region velmi důležitý, a doufám, že se brzy podaří dostavět jeho druhé patro.

A kde naopak jste udělali ve vedení města největší chyby?

Určitě se nepovedl začátek volebního období, kdy jsme jako radní koalice vedené hnutím ANO nepustili zástupce opozice do dozorčích rad městských firem. Ostatně to jsme jako TOP 09 hlasitě kritizovali už tehdy a již nechci, aby se toto někdy opakovalo. Vadí mi taky, že se nakonec nepodařilo koupit spalovnu v Rybitví. Věřila jsem tomu, že i přes vysokou cenu za ono zařízení má smysl ho koupit a ukončit nebezpečí, že se jednou u Pardubic budou spalovat chemikálie.

Při každých volbách se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co vy byste jako první udělala, aby lidé nestáli v kolonách?

Tady se musím přiznat, že bych nejprve šla za odborníky z odboru dopravy, aby mi řekli, v jaké fázi jsou konkrétní projekty, a ptala bych se, jak můžu uspíšit jejich spuštění. V každém případě je jasné, že obchvaty budou až za dlouho, takže se musíme pokusit vybudovat menší propojky a také nové cyklostezky. Přece jen je znát, když lidé v létě více sednou na kola, tak se v ulicích hned poměrně citelně uleví.

Kdy se podle vás řidiči poprvé projedou po severovýchodním obchvatu od Globusu k Dubině?

Já jsem v tomto spíše realista než snílek, ale kdyby to bylo do roku 2023, tak by to bylo dobré.

Jak by podle vás měla vypadat oprava Letního stadionu?

Mně se ten plán líbí. Jsem rodilá Pardubačka, odmala jsem kolem toho stadionu chodila, tak k němu mám vztah a přeji si, aby konečně vypadal důstojně. Opravu určitě potřebuje, což zjišťuji jako divák amerického fotbalu, který na Letním stadionu hraje můj syn. Otřesné je zázemí i hlediště. Také si myslím, že stadion patří i na toto konkrétní místo, kam ho dali naši předci. Nyní tedy říkám, že bychom se na projekt určitě ještě jednou podívali, zda ho je nutné nějak upravit, ale v zásadě jsem s ním spokojená.

Jak by mělo příští vedení radnice přistupovat k Dynamu? Prodat hokej, nebo si ho nechat?

I v TOP 09 jsme měli velké rozpory, zda klub kupovat, nebo ne. Podle mě jsme ale tenkrát udělali dobře, byla to v tu chvíli jediná cesta, jak hokej zachránit. Teď bych se ale bála nějakého překotného prodeje dál. Nyní je čas pro stabilizaci Dynama a postupného hledání nového majoritního vlastníka. Město by klub dlouhodobě vlastnit nemělo.

Zelený pás kolem Labe nemůžeme zalít betonem, míní lídr ODS Karel Haas

Jak dál se spalovnou v Rybitví? Koupit ji od AVE CZ, nebo ne?

Určitě musíme dál jednat s manažery z AVE CZ a musíme se snažit spalovnu koupit. Jinou možnost, jak zamezit spalování u Pardubic, nevidím. Pravdou ale je, že by bylo vhodné vyjednat poněkud nižší částku, než je oněch 35 milionů.

Mělo by město za své peníze stavět domovy pro seniory?

Já si myslím, že ano. Pardubice taková zařízení potřebují, protože populace stárne. Nedávno jsem slyšela, že s tím měli velký úspěch ve Vysokém Mýtě nebo Litomyšli. Když takové zařízení postaví město, tak má větší možnost ovlivnit, koho do domova umístit a podobně. Když podobné zařízení postaví soukromník, tak je to také v pořádku, ale všichni víme, že takové domy mají často tak vysoké ceny, že je řada rodin nedokáže zaplatit.

Jak by se podle vás měla využít Masarykova kasárna?

Existuje několik variant. Podle mého názoru tam může být skutečně pestrá škála objektů. Umím si tam představit obytné domy, kanceláře, mluví se o novém úřadu práce i o dalších úřadech. V každém případě musíme udělat vše pro to, aby celý areál co nejdříve ožil.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Byla bych spokojená, kdy náš společný výsledek byl dvouciferný. Stále doufám, že se nám podaří obhájit čísla, která získala TOP 09 a KDU-ČSL v posledních volbách, což by v součtu dávalo právě ten výsledek nad deset procent hlasů. Byla bych tedy spokojená, kdybychom získali 4 až 5 mandátů.

Ludmila Ministrová Zastupitelka města a majitelka rodinné firmy se narodila v Pardubicích, kde dosud žije a pracuje. Od roku 2013 se aktivně podílí na správě města. Pracuje v představenstvu Dostihového spolku, kde je jejím cílem rozvoj a modernizace areálu. Profesí chemická laborantka vybudovala s manželem dvě firmy, jedna provozuje městské koupaliště a autokemp Cihelna a druhá Autoservis Dubina. Má dvě děti. Založila charitativní Lions club Hradubice, který pomáhá dětem.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Máme na kampaň 400 tisíc, když se s lidovci dělíme půl na půl.

Na celostátní úrovni platí TOP 09 za největší a nejdrsnější kritiky Andreje Babiše a jeho hnutí. V Pardubicích jste ale čtyři roky s ANO vládli. Nemáte strach, že vám tuto dvoukolejnost lidé u voleb spočítají?

Já si myslím, že ne. Na lokální úrovni politiky je to spíše o osobnostech než o programech. V Praze je vždy vše trochu jiné a těžko se to srovnává s regiony. Navíc jsme si řekli, že ta spolupráce s ANO zase tak špatná nebyla. Samozřejmě, že ze začátku to bylo složité, než si vše sedlo, ale nakonec si myslím, že jsme ve společné koalici udělali více dobrého než toho špatného.