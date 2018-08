VIDEO: Kočáry z kladrubského hřebčína míří přes oceán na koňskou olympiádu

Jiří Nesvačil junior byl při pondělním nakládání a „kurtování“ dvou kočárů, postrojů a dalšího vybavení z několikačlenné party snad nejaktivnější. Právě jemu jde nejvíc o to, aby veškerý náklad dorazil do cíle v USA v pořádku a mohl tak bez problémů reprezentovat svůj hřebčín a svoji zemi jako vozataj čtyřspřeží.

„Na balení je nejtěžší to, že sebemenší maličkost musí být zabalena už nyní. Od ozubů, které se dávají do podkov, různých druhů udidel, přes čisticí prostředky, bezpečnostní vesty, přilby, uniformy, biče, deky, chrániče na nohy, pomůcky do stáje nebo osobní vybavení, to vše se musí sbalit, protože tam nic takového neseženeme,“ řekl Jiří Nesvačil junior, který povede na Světových jezdeckých hrách v Mill Springs v Severní Karolíně čtyřspřeží kladrubských běloušů.

Největší pozornost poutal při nakládání vysoký nablýskaný drezurní kočár. Koně do něj budou zapřaženi při soutěži o třech disciplínách první den při drezuře a pak třetí den při překážkové jízdě.

Na trasu maratonu druhý den vyrazí s nižším a masivnějším terénním kočárem s předními a zadními brzdami a nadbíháním přední nápravy, také speciální postroje musí být pevnější a masivnější.

Přepravu zajišťuje mezinárodní logistický profesionál.

Organizátoři očekávají návštěvu až půl milionu diváků

„Po nakládce přímo v areálu hřebčína v Kladrubech zamířil kontejner na kamionu do překladiště v Uhříněvsi, kde se přeloží na vlak a poputuje do německého přístavu Bremerhaven. Velkou kontejnerovou lodí poté urazí největší část své cesty, po více než sedmi tisíci kilometrech a třech týdnech přistane zásilka v americkém přístavu Charleston v Jižní Karolíně. V poslední etapě se kamionem dostane do Tryon International Equestrian Center v Mill Springs, kde se závody budou konat,“ řekl Martin Bacílek z logistické společnosti DB Schenker, která přepravu vybavení pro českou výpravu zajišťuje při cestě tam i zpět.

Národní hřebčín v Kladrubech Chová přibližně 500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných variantách. V Kladrubech nad Labem je ustájeno 250 běloušů. Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny 14. století. Více než 300 let (1579–1918) byl hřebčín v Kladrubech nad Labem císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro královský a císařský dvůr v Praze a ve Vídni. Starokladrubský kůň i v současné době plní svoji původní roli ceremoniálního koně. Skvěle se hodí pro soutěžní spřežení a klasickou drezuru. Pro svoji klidnou povahu jsou využíváni pro hipoterapii a jsou ideálními partnery pro volnočasové ježdění.

Letošní ročník Světových jezdeckých her se uskuteční od 10. do 24. září ve dvanácti arénách mezinárodního jezdeckého závodiště Tryon. Organizátoři očekávají návštěvu až půl milionu diváků. Česká jezdecká federace vysílá reprezentanty ve čtyřech disciplínách: skoky, para-drezura, voltiž a spřežení.

V disciplíně spřežení bude Českou republiku reprezentovat Jiří Nesvačil mladší z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Jezdci s desítkou koní odjíždí 8. září do Belgie, odkud odlétnou přímo na místo závodů.

„Naše čtyřspřeží, což je královská disciplína her, se ve Spojených státech představí poprvé. Věříme, že tam náš vozataj Jirka Nesvačil bude úspěšný. Patří do světové dvacítky, minule se ve francouzské Normandii umístil na 23. místě, ale v poslední překážkové jízdě byl pátý,“ řekl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.