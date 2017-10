Primátor Pardubic má potíže, v koalici přestává mít stabilní většinu

Dobře fungující radniční koalice vypadá jinak. Prodej výstaviště Ideon radní protlačili zastupitelstvem až na potřetí (psali jsme o tom zde). Bourání činžáků u nádraží sice schválit dokázali, ale už nenašli v zastupitelstvu podporu pro vyčlenění peněz na demolici (více čtěte zde).



Podobný příběh se vázal i k nápadu koupit od firmy AVE CZ spalovnu v Rybitví a ukončit tak snahy společnosti o pálení chemikálií u krajského města (více najdete zde). Na posledním jednání zase radniční koalice tvrdě narazila s plánem na opravu fotbalového stadionu (psali jsme zde). Podpora hokejového klubu prošla jen částečně a ještě s podmínkami opozičních stran.

„Na zářijovém zastupitelstvu procházely jen body, pro které hlasovala ODS. Koalice neměla bez nás sílu cokoliv prosadit,“ liboval si dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Problém je v tom, že zastupuje stejně jako jeho další tři kolegové opoziční partaj, a tak s jejich hlasy primátor Martin Charvát z ANO nemůže počítat nastálo.

„Chyběla nám celá řada kolegů. Někdo na poslední chvíli onemocněl, jiný měl pracovní povinnosti. Věřím, že příště fotbal projde. Nyní chyběly jen dva hlasy,“ řekl Martin Charvát po posledním zasedání zastupitelstva, během kterého musel strávit hned několik hlasovacích neúspěchů.

Pravdu měl v tom, že na zmíněném jednání byla jeho koalice ve složení ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL extrémně početně oslabena. Ovšem hned jednou větou se musí dodat, že tomu tak zdaleka nebylo poprvé a zřejmě ani naposled. „Na začátku posledního jednání bylo v sále z koalice 15 lidí. Kdyby opozice chtěla být destruktivní, tak jsme neschválili ani program a šlo se domů,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

TOP 09 se začíná stavět na zadní

A byť primátor odkazuje na kupecké počty, problémů má koalice mnohem více. Jeden z nich představuje TOP 09, která dodává klíčové tři hlasy. Strana, která je na celostátní úrovni s Babišovým hnutím na kordy, změnila v Pardubicích vedení a to nové po vzoru předsedy Miroslava Kalouska vidí v ANO spíše soky než kolegy.

Ostře se vymezuje vůči koalici hlavně městský lídr strany Jiří Čáslavka, „Tak topkaři si už nějakou dobu hlasují, jak potřebují. Moc dobře si uvědomují, že koaliční vláda s hnutím ANO jim v očích voličů za rok těžko pomůže, tak od ní už pomalu dávají ruce pryč,“ říká k tomu Brendl.

Podobný trend nesleduje na pardubické radnici sám. „Je zjevné, že každá koaliční vláda má v posledním roce vládnutí problémy udržet jednotu. V Pardubicích to nyní můžeme sledovat v přímém přenosu,“ uvedl zastupitel za KSČM Václav Snopek, který sedí v zastupitelstvu města už od roku 1994, a může tak srovnávat.

„Blíží se volby a funkčnost koalice bude klesat. To je obvyklé třeba v parlamentu. První dva roky vše funguje a další dva se už strany vymezují proti sobě,“ říká Snopek.

Další potíž se jmenuje ČSSD. Druhá nejsilnější strana v koalici zažila prakticky rozkol v přímém přenosu. Šestičlenný klub zastupitelů rozhodně netáhne za jeden provaz. Problémy jsou natolik veliké, že Aleš Vavřička se dokonce rozhodl opustit barvy oranžové strany. „Končím kvůli neúnosné situaci v ČSSD na lokální úrovni,“ řekl Vavřička, a vlastně tak jen ukázal, že jednotných šest hlasů ČSSD prostě koalici dodat nemůže.

„Dá se říct, že nám v zastupitelstvu vznikly dvě trojice, které úplně nespolupracují,“ přiznává Leoš Malina, šéf okresní organizace ČSSD.

Její stav už nenechává v klidu ani ministra a krajského šéfa socialistů Jana Chvojku. „Po volbách se musíme na situaci v Pardubicích podívat, není vůbec dobrá a škodí nám,“ uvedl Chvojka. Navíc jeden hlas s ČSSD byl ohrožen prakticky vždy, protože Vítězslav Novohradský vzhledem ke svému pracovnímu vytížení v ordinaci málokdy stíhá jednání od začátku.

Začínají zlobit i lidé z ANO

Své problémy má však i koaliční hegemon v podobě hnutí ANO. O jeden hlas totiž na několik měsíců strana přišla ve chvíli, kdy ve straně skončila Lea Tomková . Její opakující se absence koalici fakticky postavily na samou hranu úspěchu. Ke schválení každého bodu v zastupitelstvu je třeba 20 hlasů, ale radní se mohli opřít jen o 21 stálých hlasů. Přitom slovo stálých je potřeba dát do uvozovek.

Několikrát se proti vedení města i strany postavil další zastupitel za ANO Václav Shejbal. Ten radní naposledy peskoval za situaci v hokejovém klubu. „Slyšeli jsme tady v minulých měsících, jak dáme hokej do pořádku. Bohužel to není vidět. Ptám se tedy, co dělají lidé z vedení klubu?“ ptal se Shejbal nahlas a bylo jasné, že míří na stranické kolegy primátora Charváta a radního Dušana Salfického, kteří oba ve vedení Dynama působí.

„Tak Václav Shejbal nehlasuje s koalicí už několik měsíců. Je zjevné, že s ním moc počítat nemůžou,“ uvedl Brendl. „Je evidentní, že koalice už není tak homogenní jako na začátku volebního období. Zdá se, že někteří ze 22 koaličních zastupitelů šli na radnici s nějakými záměry, ty se třeba nepodařily a oni podle toho nyní reagují,“ řekl k situaci v koalici i ANO náměstek primátora Jan Řehounek.

Problém je však třeba i to, že součástí koalice jsou také poslanci Martin Kolovratník z hnutí ANO a Jiří Skalický z TOP 09. A ti se z objektivních důvodů poměrně často jednání zúčastnit nemohou. Navíc je velmi pravděpodobné, že k nim už za týden přibude Jan Řehounek, který za ANO kandiduje do Sněmovny z jasně volitelné druhé pozice.

Je tak zjevné, že vedení města nemá prakticky už vůbec žádnou šanci prosadit jakýkoliv kontroverznější bod. U všeho bude muset hledat podporu u opozice, a to vzhledem k vyhroceným vztahům na radnici nebude snadné. „Nyní už to budou mít velmi těžké. Na čem se nedohodnou s opozicí, to nebude,“ dodal Brendl, který byl v minulém období náměstkem primátorky.