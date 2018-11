Koaliční smlouva v Pardubicích čeká na podpis. Zbývá vyladit detaily

Další šok v ODS. Klimpl nechce do rady Je to pár dní, co lídr pardubické ODS Karel Haas oznámil, že se stahuje z koaličních jednání s hnutím ANO. Prý nemůže jít do koalice s někým, koho čtyři roky tvrdě kritizoval. Ovšem jeho kolegové to viděli opačně. Nyní se stejným krokem přichází dvojka kandidátky modré strany Petr Klimpl. Ani on se nechce do vládnutí s Babišovým týmem zapojit. „Nebudu radním. Chtěl jsem, aby nové vedení bylo schopné město rozvíjet, ale když sleduji, jaký vzniká tým, tak ty záruky nevidím,“ uvedl Klimpl s tím, že se mu nelíbí ani průběh vyjednávání. „Jakmile narazíme na nějakou potíž, tak nám kolegové řeknou, že se to pak nějak doladí,“ uvedl Klimpl, který patří mezi nejvlivnější členy místní ODS a jeho jméno je uvedené v návrhu koaliční smlouvy mezi radními. Nahradit ho má starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek. Otázka ale je, jak se bude jednání dále vyvíjet. Zdá se totiž, že ODS se začíná štěpit. Když naposledy sedm zastupitelů strany hlasovalo, jestli jít vládnout s ANO, poměr hlasů pro byl jen 4:3. „Ještě není všem dnům konec,“ dodal významně Klimpl.