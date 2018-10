Jednání o pardubické koalici se protahuje, čeká se, jak se rozhodne ODS

Co by přinesla duhová koalice ODS, Piráti, Pardubáci, Sdružení pro Pce a zřejmě část Koalice pro Pce - 21 mandátů Změna stylu. Opozice si stěžovala na manažerský a někdy až arogantní styl řízení ze strany ANO. To by se pod vedením ODS asi změnilo.

Redukoval by se projekt na opravu Letního stadionu. Nový územní plán by více chránil dosud zelené plochy.

Částečně by se rušilo jízdné zdarma v městské hromadné dopravě.