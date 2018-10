Změna v Chrudimi: Město online, otevřené, ale co dál?

Politici, kteří řídili Chrudim 28 let v čele se starostou Petrem Řezníčkem (SNK ED), pomalu míří do opozice. Nahradit je má koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD. Tato sestava mluví o velké otevřenosti úřadu vůči lidem, ale jinak je těžké odhadnout, co vše změní.

Jeden příklad za všechny: Chrudimské ANO před volbami slíbilo, že zajistí, aby voda byla spravována městem bez zahraničního investora. Stejný zájem mají i Piráti.

Jenže když zástupci obcí svěřili v roce 2005 provozování vodárenské soustavy na pětadvacet let rakouskému investorovi, Chrudim za to dostala 40 milionů korun. Pokud by se Chrudim chtěla s investorem nyní rozloučit, musela by splnit dvě podmínky. Přesvědčit ostatní města v okrese, aby do toho šla také, což se zdá zatím skoro nemožné. A hlavně, investorovi je třeba za jeho odchod zaplatit, jinak se bude držet platné smlouvy a zůstane.

„Mám v hlavě několik možných postupů, za dva měsíce bude jasno. Rozhodně to není tak, že chceme za několik desítek milionů koupit společnost, spíše se zaměříme na podmínky smlouvy, půjdeme nejprve tímto směrem,“ uvedl lídr ANO a kandidát na starostu František Pilný.

Zatímco příběh voda v Chrudimi může skončit kosmetickými úpravami vztahu s investorem, styl úřadu se změní určitě. Z jednání zastupitelstva budou přímé přenosy na internetu, modernější online úřední deska, internetový rozklikávací rozpočet měst a možná Piráti prosadí dokonce i nějaké místní referendum. Úřad by neměl především postupovat tak, aby jej lidé vnímali jako protivníka, což se například při schvalování Rezidence Kopanický mlýn stalo.

Na druhou stranu pokud nová koalice naloží s úřadem, městskými firmami a organizacemi jako s dobytým územím, může se jí to vymstít. Když na pardubickou radnici před čtyřmi lety nastoupili lidé z ANO, představovali si, že budou úředníky dirigovat jak zaměstnance ve firmě, opozici vymetou z městských společností a začnou vládnout. A pak zjistili, že úředníkům se „nedaří“ plnit jejich nápady. Že je opozice potopí, když potřebují pomoci.

Starosta Chrudimi Petr Řezníček před radikálními kroky varuje. „Může se přetrhat řada dobrých věcí, které fungovaly, to je ale samozřejmě vždy na zodpovědnosti toho, kdo se pro radikálnost rozhodne,“ řekl Řezníček.

Sportovní hala: Nová, stará i nafukovací

Pokud se jedná o chystané investice, plánů je více než peněz. Jenom pokud jde o sportovní halu, chtělo hnutí ANO před volbami postavit novou, opravit starou a ještě koupit nafukovací halu. Už toto jsou investice velmi hrubým odhadem za 300 milionů korun, k tomu je třeba konečně rekonstruovat obřadní místnost za asi 70 milionů, vybudovat vodovod v Medlešicích a postavit dopravní terminál u nádraží.

Až si politici uvědomí, že mají ročně na investice kolem 70 milionů a členem nové koalice jsou Svobodní lpějící na vyrovnaném hospodaření, budou mít jisté potíže.

„Samozřejmě základem bude programové prohlášení, musí být průnikem programů. I Svobodní zjistili, že politika je o kompromisech,“ řekl k tomu lídr Chrudimáků a člen Svobodných Petr Lichtenberg.

Programové prohlášení má podle Pilného obsahovat plány na nejdůležitější investice a mělo by být dokončeno ještě před ustavujícím jednáním nového zastupitelstva. „Chceme se dohodnout na investicích, dokonce přemýšlíme, že bychom udělali výhled do budoucna, který bude přesahovat toto volební období,“ uvedl Pilný.

Z dosavadního vedení města složeného z SNK ED, ODS, Koalice pro Chrudim a ČSSD by se v nové městské radě měl objevit jen sociální demokrat Tomáš Vondráček. Ostatní vytvoří velmi silnou opozici, která určitě bude kousat.

Jak hodně, to naznačil dosavadní místostarosta Roman Málek (Koalice pro Chrudim). „Mají v programu plno pěkných věcí, které rozpočet Chrudimi není schopen ufinancovat, a tak věřím, že starosta František Pilný získá od Andreje Babiše přibližně 400 milionů korun, aby mohl splnit svoje sliby,“ řekl Málek.