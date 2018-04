Kladrubský hřebčín dostal novou šanci opravit stáje z evropských peněz

"Včera přišla výzva z ministerstva kultury, že je druhé výběrové kolo na dotace. Myslím, že je velká šance, že je dostaneme," řekl v úterý ředitel hřebčína Jan Höck s tím, že na jaře 2012 by mohly být peníze na účtu.

"Žadatelé mohou žádat nejvýše o 300 milionů a nejméně o 100 milionů korun," řekl Jan Cieslar, mluvčí ministerstva kultury, které peníze rozděluje.

Podle informací MF DNES se skutečně dostane jen na pár projektů, přičemž pracovníci ministerstva očekávají, že o 667 milionů korun plus příspěvek od státu bude bojovat zhruba deset projektů.

Peníze chtěl i zámek v Litomyšli

Kladrubský hřebčín bude zřejmě jedinou památkou v kraji, která se bude o miliony ucházet. Musí stihnout podat projekt na ministerstvo do 30. prosince. Jestli uspěl, bude známé zkraje příštího roku. Je to už druhý pokus, napoprvé nebyli hodnotitelé s projektem spokojeni, a tak žije hřebčín stále jen ze zašlé slávy rudolfinské doby.

Z Pardubického kraje původně usiloval o tyto evropské peníze také zámek v Litomyšli. Vcelku logicky. Na obnovu litomyšlského zámeckého návrší už město z Unie 400 milionů korun získalo.

Památkářům ale projekt na obnovu zámku, tedy památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, zatrhnul sám ministr kultury Jiří Besser.

Hřebčínu letos stoupl počet návštěvníků

Hřebčín dostal nedávno zhruba 22 milionů korun na nejnutnější opravy, zejména na kanalizaci. Při loňských deštích se totiž kvůli starým odvodům voda dostala až do budov hřebčína.

Nové kolo žádostí o dotace vítá i hejtman Radko Martínek. "Jsem přesvědčený, že projekt bude připravený. Jsou to peníze, které jinde hřebčín nezíská a jsou předpokladem pro to, aby se hřebčín mohl ucházet o zapsání do UNESCO v další době," uvedl Martínek.

Právě na opravy a zatraktivnění hřebčína čeká i komise, která památky hodné světové ochrany hodnotí. "Abychom mohli podat zápis, musíme mít garance, že se hřebčín opraví," řekla před časem náměstkyně ředitelky Národního památkového ústavu Jaroslava Kučová.

Hřebčínu už letos lehce stoupla návštěvnost oproti minulému roku. Turisté se sem mohou přijet podívat i na nyní slavného hřebce Favory Alta, kterého věnovala Česká republika britskému novomanželskému páru. Kůň je zatím stále ustájený v Kladrubech.