Vysoké Mýto přivítá tisícovku turistů, kteří se chystají na jarní sezonu

„Je to hlavní akce v Pardubickém kraji pro turisty při příležitosti našeho jubilea. Jarní sraz pořádáme již podvanácté. Loni v Pardubicích jsme měli přes tisíc účastníků a letos jsme na tu tisícovku zase připraveni, i když víme, že účast může ovlivnit počasí,“ řekl předseda oblastního výboru KČT Pardubický kraj Vlastimil Škvára.

Akce má hodně pořadatelů, na programu bude kulturní program během jarmarku na náměstí, prohlídky různých míst ve městě i okolí. Předseda považuje za důležité to, že se turisté potkají se svými známými z různých koutů kraje.

„Ale největší stimul je, že přijedou do nového města, anebo města, do něhož se rádi vracejí. Pořadatelé vždy připravují takový program, aby si tam turista užil,“ dodal šéf turistů v Pardubickém kraji.

Registrace účastníků se uskuteční v amfiteátru M-Klubu v Litomyšlské ulici. Zahraje kapela Vánek, vystoupí ochotníci souboru Šembera, po proslovech se rozejdou turisté na prohlídku vysokomýtských věží, do muzeí, galerie či do chrámu. Popřípadě využijí nabídku výletu autobusem do barokního areálu ve Vraclavi nebo do rokokového zámku v Nových Hradech.

„Jsou lidé, kteří si rádi prohlíží památky. Já osobně preferuji vycházku do nějakého zajímavého místa v okolí,“ řekl Vlastimil Škvára. V oficiálním programu srazu turistů si lze vybrat například vycházku k rybníku Chobot nebo na Bučkův kopec.