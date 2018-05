Blíží se další královská svatba, kůň pro Kate je ale stále v Kladrubech

Mezi koňmi ve stájích Národního hřebčína je Favory Alta XXI Cambridge celebrita. Návštěvníci chtějí vidět koně, který měl již před sedmi lety odcestovat do Anglie.

Za tu dobu stihla vévodkyně Kate porodit tři děti. A další královská svatba se koná tuto sobotu. Žení se druhý syn zesnulé lady Diany princ Harry, který si bere neurozenou Američanku Meghan Markleovou.

Svatební dar ovšem tentokrát Česká republika neposílá žádný. Česko ani na královské svatbě nezastupuje nikdo z diplomatů, jak MF DNES potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí.

„Nadcházející svatba, oproti sňatku Williama a Kate, proběhne v mnohem užším kruhu a diplomatický sbor tak na tuto akci zván nebyl. Česká republika v této souvislosti neplánuje zasílat novomanželům žádný svatební dar,“ uvedla Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí.

Hřebec je temperamentnější povahy

Možnost připomenout živý svatební dar přímo královské rodině měl hřebčín minulý týden. V anglickém Windsoru totiž soutěžilo čtyřspřeží starokladrubských běloušů.

„O koni se nemluvilo, dohoda je však taková, že kůň zůstane u nás,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Podle něj má hřebcovo setrvání v hřebčíně hned tři výhody. „Můžeme ho ukazovat návštěvníkům, máme ho připraveného jako potenciálního plemenného hřebce a hřebec může být do budoucna také záminkou, aby se na něj Kate a William přijeli podívat, až někdy v budoucnu navštíví Českou republiku,“ řekl Machek.

Za sedm let se z koně vyděšeného z televizních kamer a cvakání spouští fotografů stal skutečný profesionál. „On byl ze začátku takový nervóznější, vyděšený, co se děje. Ale tahle pozornost mu pomohla, aby se uklidnil a vyspěl,“ popisuje koně pracovník odborného výcviku Jakub Hlávka.

Jak říká, hřebec je temperamentnější povahy, ovšem velký profesionál. „Zaučuje naše mladé koně, dodává jim klid a jistotu, napodobují ho a dělají po něm to, co je chceme naučit. Bez problémů se o něj starají a sedlají děvčata,“ říká Hlávka.

Zvláštní režim kůň nemá

V bílých rukavicích se kolem svatebního koně ale nechodí. „Zvláštní režim rozhodně nemá. O všechny koně se tu staráme stejně. Ani trénink nemá jiný než další čtyřnozí svěřenci ve stáji. Všichni koně potřebují pohyb,“ řekl Machek, ale připouští, že vzhledem k jeho pověsti ho sedlají ti lepší jezdci.

Hřebec by mohl být i plemeníkem, nyní je součástí výcvikové stáje, kde patří mezi starší koně. Hřebčín jej využívá při různých akcích k propagaci hřebčína.

Bílý hřebec má také úspěšně složené výkonnostní zkoušky a může dávat potomky. V současnosti však hřebčín jako plemeníka využívá jeho bratra. Do budoucna by se však na rozšiřování stáda starokladrubských běloušů mohl podílet i tento hřebec, který měl původně namířeno do královských stájí.

„Vyhodnocujeme potomstvo jeho bratra a poté se rozhodneme, zda tomu tak bude i nadále, či zda jej zastoupí právě Favory Alta Cambridge,“ řekl Machek.