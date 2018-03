Vémola po hladké výhře: Za přesčasy mě neplatí. Proč se zdržovat?

Hlavním tahákem celé akce byl bezpochyby souboj nejlepšího českého zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly s Angličanem Jamiem Sloanem, který však přišel na řadu úplně jako poslední.

Před utkáním Vémola, tak jako vždycky, sliboval svému soupeři porážku hned v prvním kole a svá slova splnil do puntíku. Sloane se na nic nezmohl a od začátku inkasoval jednu ránu za druhou.

První kolo nedošlo ani do půlky a rozhodčí už držel nad hlavou ruku vítěze Vémoly. Ten se svým soupeřem zametl opravdu rychle.

„Za přesčasy mi neplatí, tak není důvod se tu zdržovat,“ vtipkoval v kleci bezprostředně po vítězství Terminátor.

Karlos Vémola míří do UFC

„Musím snadno a rychle porazit každého, koho mi organizace XFN postaví do cesty, abych se mohl vrátit zpět do UFC (Ultimate Fighting Championship),“ řekl poté Vémola a za bouřlivého ryku fanoušků odešel do útrob Tipsport areny.

Předskokanem hlavní události byl taktéž velmi zajímavý souboj. Možná vůbec nejlepší bitku večera obstarala jedna z největších hvězd XFN Makhmud „Mach“ Muradov, kterému se postavil Brazilec Edvaldo de Oliveira.

Hostující zápasník byl pokládán za papírového favorita, česky mluvící Uzbek Muradov se však na tohle odmítl ohlížet. V prvním kole naprosto dominoval a ve druhém už pouze vyčkával na vhodné momenty a bolestivě trefoval svého soupeře.

Při jednom ze zásahů si dokonce kameraman musel utírat čočku svého nástroje, na kterou přistály kapky Brazilcovy krve. Muradov nakonec přesvědčivě zvítězil.

Přesně v polovině večera přišly na řadu také ženy. Ve svém vůbec prvním profesionálním MMA zápase debutovala česká kickboxerka Sandra Mašková, proti které stála Rakušanka Pamela Shanajová.

Po třech kolech na body zvítězila domácí bojovnice a hned při své premiéře tak mohla oslavovat výhru.

Prali se také další bojovníci

Úplně první klání jinak svedli Martin Pršala s Lukášem Chotěnovským. Ten zvítězil ve druhém kole.

Jako druzí se pěstmi a kopanci oháněli Jakub Bahník se Španělem Guilhermem Cadenou. Ze všech nejrychlejší souboj skončil po minutě a devatenácti vteřinách vítězstvím hostujícího bijce.

Ve třetím zápase se představili v profesionálních MMA soubojích dosud neporažení Tomáš Kvapil a Rakušan Mochamed Machaev, který nakonec zvítězil na body.

Následný zápas Daniela Brunclíka s Italem Simonem Tabagliem skončil výhrou domácího bojovníka ve druhém kole.

Duel Tomáše Lejska spolu s dalším Italem Leonardem Damianim pak skončil technickým K. O. hned v prvním kole, zvítězil Damiani. Podobný kousek předvedl v sedmém zápase i Jaroslav Jartim, jenž porazil Bosňana Dragoljuba Stanojeviče. Zbývající dvojici tvořili domácí David Dvořák s třetím Italem na XFN 8 Marcem Manovalim. Dvořák jej „uspal“ přesně mířenou ranou hned v prvním kole a zvítězil.