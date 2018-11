Chrudim se hádá, kvůli stoce zaplatí desítky milionů korun

Stačí si jen představit, jak by ta hesla před volbami mohla znít: Vize pro novou Chrudim - vybudujeme kanalizaci v místní části Medlešice! Nebo třeba: Za čistší město - neposílejme splašky k sousedům!

Jen sebevrah by něco takového nabízel voličům čtyřiadvacetitisícového města, kteří si přejí nová sportoviště, cyklostezky a více parkovacích míst.

Přesto právě stavba kanalizace v Medlešicích je tím, co nová koalice na chrudimské radnici (ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD) musí řešit jako první a na co padne v příštích dvou letech značná část rozpočtu na investice.

„Vytáhli jsme ze skříně prvního kostlivce a bohužel je za 57 milionů korun,“ řekl starosta František Pilný (ANO).

„Že tam kanalizace není, všichni vědí. Že se připravuje na to projektová dokumentace, která má být hotová do konce roku, taky,“ uvedl bývalý starosta Petr Řezníček (SNK-ED). Tajemství podle něj není ani cena 57 milionů.

Lidé v Blatu si stěžují na zápach

Útok na chrudimský městský rozpočet odstartoval zápach, který se šíří kolem Jesenčanského potoka v Blatu, což je místní část Mikulovic. Jeho zdroj je zřejmý.

Rodinné domy v nedalekých Medlešicích postavené v sedmdesátých letech mají septiky, jejichž přepady ústí do dešťové kanalizace, která zase bez jakéhokoliv čištění míří do potoka. V době sucha, které postihlo Česko letos, se tak z potoka stává stoka.

„Kolem potoka je cítit velký zápach, lidé z místní části Blato si na to dlouhodobě stěžují,“ uvedl starosta Mikulovic Slavomír Meduna.

Česká inspekce životního prostředí požaduje, aby Chrudim problém vyřešila. Je jasné, že to bude stát desítky milionů a jen menší část zaplatí dotace. A zřejmé je i to, že město musí postavit kanalizaci bez ohledu na to, kdo je právě na radnici.

Nové vedení města si stěžuje, že i když stavba spěchá, v rozpočtu na příští rok se s investicí nepočítá. Teď proto radní chtějí přepracovat rozpočet, aby část stavby začala ještě letos, jinak by prý termín 2020 nestihli.

„Bylo pro mne překvapení, že stavba musí být realizovaná do roku 2020 a s touto lhůtou podle odboru životního prostředí nelze hnout,“ uvedl starosta František Pilný. Dodal, že když město kanalizaci nevybuduje, hrozí pokuty v řádech milionů či dokonce desítek milionů.

Nic jsme nepodcenili, tvrdí bývalé vedení Chrudimi

Bývalé vedení města, které nyní přešlo do opozice namítá, že se na projektech pracuje a případná pokuta by rozhodně nebyla likvidační.

„Pokud by pokuta městu hrozila, bylo by to ve skutečnosti podle názoru státní správy jen v řádu maximálně desítek tisíc korun,“ uvedl bývalý místostarosta Roman Málek (Koalice pro Chrudim).

Nepříjemný důsledek stoky v Blatu lidé uvidí či přesněji řečeno neuvidí u městských sportovišť. Právě tam měli stavbaři vybudovat příští rok sjezd z městského okruhu k zimnímu stadionu. Teď se zdá, že dostane přednost kanalizace.

„Budeme muset zastavit sjezd ke sportovištím,“ uvedl Pilný s tím, že s dopravním napojením sportovního areálu se počítá i nadále.