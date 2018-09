Nový plán na splavnění Labe u Přelouče bude bližší přírodě

Ředitelství vodních cest patnáct let tvrdilo, že kvůli splavnění Labe musí nový plavební kanál přetnout slepé rameno řeky u Přelouče. Názor mění po marných pokusech prosadit to přes odpor ochránců přírody. Ekologické hnutí Děti Země poslední pokus začít se stavbou plavebního kanálu v Přelouči prostřednictvím soudů zatrhnul.

Detaily o tom, jak by citlivější varianta měla vypadat, Ředitelství vodních cest ještě nezveřejnilo.

„Zpracováváme varianty, které by byly méně v konfliktu s ekologickými zájmy. Hledáme řešení, která by byla více konformní s ministerstvem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody (AOPK). Mám dojem, že by mohla nastat varianta, na které se shodneme,“ řekl šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Šlo by podle něj o zkrácenou variantu kanálu s plavební komorou a jezem přes Labe. „Takže by se eliminoval rozdíl hladin,“ řekl Fojtů s tím, že tato možnost se nejvíce líbí také státním ochráncům přírody.

Další možnost je postavit laterální kanál, který by byl podstatně užší a který by zpátky navazoval do plavebního koryta na začátku Slavíkových ostrovů, takže by se tohoto chráněného území dotkl jen okrajově. Zde ovšem podle Fojtů dochází k velkému rozdílu hladin mezi dolním korytem a kanálem, což může být problém při průjezdu lodí.

Jestli dojde ke shodě, zatím jasné není. Ochránci přírody z AOPK, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu zejména v chráněných krajinných oblastech, připouští, že vstřícné kroky, jak co nejméně zatížit vzácnou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy u Přelouče, ze strany Ředitelství vodních cest tady jsou.

„V současné době připravujeme návrh na zvětšení chráněné lokality Slavíkových ostrovů, kde se nachází chráněný modrásek. Ředitelství vodních cest nás v tomto kroku podpořilo a bude záležet nyní na ministerstvu životního prostředí, jak posoudí tento náš první společný krok,“ řekla mluvčí AOPK Karolína Šulová.

Společnou řeč hledá stát s ochránci přírody poměrně dlouho. Ze 13 nabízených variant nakonec zůstaly tři. Přičemž ta třetí by podle ní mohla být dostatečným kompromisem. Pro proces EIA by měla být vybraná ta, která je v nejmenším konfliktu s ochranou přírody.

„O betonu to není. Naopak se snažíme a musíme dělat stavby maximálně blízké přírodě,“ řekl Fojtů. To ovšem náklady také významně prodražuje. Například na podobné stavbě, která se chystá v Děčíně, dělají podle něj čtvrtinu výdajů takzvaná environmentální opatření.

Dodal, že suma, za kterou by vznikl plavební stupeň v Přelouči, se rovná té v Děčíně. Vychází tedy zhruba na 3,5 miliardy korun.

Splavnění Labe podporuje koalice politiků a firma exředitele ŘVC

Evropská unie může na tyto projekty poskytnout až 85 procent, pokud se jedná o přeshraniční projekty. „Záleží ovšem na tom, jaký program bude zrovna Unií vyhlášen. To teď nevíme,“ řekl Fojtů.

Podle původního plánu měl kanál vést přes chráněnou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy, kde se nachází vzácný motýl modrásek. Nejvyšší správní soud ale dal v roce 2015 za pravdu argumentům Dětí Země s tím, že odborníci na přelomu tisíciletí dostatečně nezkoumali, zda neexistuje varianta šetrnější k přírodě.

Pardubický krajský úřad ignoroval argumenty proti stavbě a přihlížel jen k těm, které ji podporují. A hlavně - krajský úřad se spokojil s tím, že vhodná varianta kanálu přes Slavíkovy ostrovy už byla v roce 2000 zvolena.

„Na tuto variantu již byl vybrán zhotovitel, ale vše nakonec kvůli soudním sporům padlo. I kvůli tomuto konfliktu jsme zpracovali další variantu,“ řekl Fojtů.

Šéf Povodí Labe, které řeku spravuje, si myslí, že kanál je potřeba, ať už povede korytem řeky jako jez nebo Slavíkovými ostrovy.

„Povodí Labe podporuje jakoukoli z variant plavebního stupně v Přelouči, nicméně si myslím, že je třeba ji rychle vybrat a na té variantě pracovat,“ řekl ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Projekt splavnění Labe podporuje koalice politiků a nové soukromé firmy bývalého ředitele Ředitelství vodních cest Jana Skalického.

„Společně se za deset let můžeme dostat k cíli,“ věří Skalický. Zatím se „jeho“ skupině společně s politiky podařilo protlačit projekt plavebního stupně v Přelouči spolu s tím v Děčíně mezi prioritní stavby státu.