Kraj získá silnici od státu. Zkusí tak vyhnat kamiony z pěti obcí na Pardubicku

Na takovou silnici už nemusí kraj kamiony pustit.

Z pohledu kancelářské práce je předání jedničkové silnice do rukou kraje jednoduchá věc, ostatně dokumenty o předání silnice míří do finále. Z praktického hlediska ovšem změna vlastníka ještě nějaký čas potrvá. Krajští silničáři chtějí, aby do své správy dostali silnici opravenou.

I tak je to ale pro obyvatele první větší naděje, že se dunění kamionů v Bohdanči, Bukovce, Rohovládově Bělé, Volči a Chýšti jednou zbaví.

„Krajské zastupitelstvo schválilo budoucí darovací smlouvu k převodu silnice. Otázkou jsou podmínky, ty obec zatím nemá k dispozici. Po těch letech snahy je to ale první konkrétní krok,“ řekl starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Kraji totiž vzniknou náklady s údržbou další silnice, navíc je potřeba vypořádat majetkové poměry s pozemky pod vozovkou, což podle starosty může trvat ještě řadu měsíců.

Silnici čekají dopravní úpravy

Patnáctikilometrový úsek z Chýště do Rybitví také bude muset dostat pro zklidnění nové bezpečnostní prvky jako například vjezdové brány, osvětlení přechodů a nové dopravní značení, které sníží tonáž vozidel.

Na této silnici navíc nyní řeší silničáři lepší dopravní propojení u nadjezdu u Globusu. Bude se muset pro kamiony rozšířit a upravit tak, aby mohly kamiony bezpečně odbočovat a neblokovaly dopravu.

„Kdo jede od Hradce Králové po Hradubické a potřebuje na nadjezdu odbočit doleva, ten se načeká. Tam je to hodně nešťastné, proto se tam již pracuje na lepším spojení Hradubické a zmiňované I/36, která přejde do naší správy,“ řekl šéf krajských silničářů Miroslav Němec.

Ten také očekává, že stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opraví průtah Volčí, který není v dobrém stavu.

„Máme to v plánu. V tomto stavu by silnici I/36 Správa a údržba silnic Pardubického kraje nepřevzala,“ řekl Jiří Hostaša z pardubické pobočky ŘSD.

Krajští silničáři nechali zpracovat dopravní studii, která řeší, jak bude vytížená tato část předávané silnice, a to od Globusu k Černé u Bohdanče.

„To bude průmyslová silnice, je třeba vědět, kolik kamionů tudy bude jezdit nově na silnici druhé třídy. Dále nám studie řekne, jak řešit příjezd do Semtína a další napojení na budoucí most přes Labe, kde by mělo vzniknout přístaviště,“ řekl Miroslav Němec.

Pokud kraj silnici převezme, měl by znovu zkontrolovat, zda intenzita hluku skutečně klesla.

„Je otázka, zda pomůže převod silnice na kraj a snížení tonáže projíždějících vozidel. Protihluková ochrana je nesmírně nákladná a těžko lze předpokládat, že s takovouto zátěží by Pardubický kraj bez dopadové studie dopravní zátěže a bez hlukové studie silnici převzal,“ řekl Němec.

Podle něj však bude projednávání úprav složité.

„Před domy by tady lidem podél silnice vyrostly vysoké stěny a s tím logicky nebudou souhlasit,“ řekl Němec a připomněl protihlukové stěny v Hradci Králové. Tam je na jednom místě na nadjezdu silnice I/11 na Šumperk skleněný protihlukový tubus.

Až se podaří dotáhnout převod silnice ze státu do majetku Pardubického kraje, povede tranzitní nákladní doprava přes Opatovice nad Labem na Hradec Králové nebo dálnici D11.

Opačným směrem budou kamiony jezdit po dálnici do Opatovic nad Labem a dál po Hradubické silnici do Pardubic.