Pole u nové části D35 se změní v parkoviště, ale bez tankování i jídla

Příprava budoucího parkoviště probíhala dosud tak trochu v utajení. Podle dlouhodobě prezentovaných plánů má totiž jedno velké odpočívadlo na úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem vzniknout u Dolní Rovně.

Nově se však počítá i s parkovací plochou u Bukoviny, tedy o zhruba 17 kilometrů blíže k opatovické křižovatce, odkud se mají nové úseky D35 začít na jaře příštího roku stavět.

Zatímco u Rovně budou mít motoristé k dispozici množství služeb, u Bukoviny bude jejich nabídka podstatně skromnější. A to tak omezená, že tam řidiči ani nenatankují či neseženou žádné občerstvení.

„Jedná se kapacitně o malé odpočívadlo bez čerpací stanice pohonných hmot a bez restauračního zařízení. Budou tam k dispozici veřejné toalety, prostor pro odpočinek a informační tabule s místní zajímavostí,“ popsal Vojtěch Hájek z úseku výstavby pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Skromná mezizastávka, za to ale s cvičebními stroji

Mimo posezení na lavičkách se řidiči i spolujezdci budou moci protáhnout na cvičebních strojích, které ŘSD začíná nově instalovat při rekonstrukci stávajících odpočívadel. Nově na ně narazí třeba u Ladné na dálnici D2.

V aktuálním pojetí úprav současných a staveb nových odpočívadel se ŘSD zaměřuje na tři typy ploch rozdělených podle počtu parkovacích míst.

Parkoviště u Bukoviny by tak mělo zahrnovat zhruba 24 míst pro osobní auta, dále pro čtrnáct nákladních aut, čtyři autobusy či tři karavany. Speciální prostor bude vyhrazený také pro držitele průkazu se zdravotním postižením.

Chystané „decentní“ vybavení parkoviště sice nemusí potěšit řidiče, ale naopak přispělo k tomu, že se záměrem neměla problém obec, na jejímž katastru bude stát.

„ŘSD nám poskytlo veškeré potřebné údaje včetně projektové dokumentace, hlukové studie či likvidace odpadních vod. Neshledali jsme důvody, proč to neschválit,“ uvedl starosta Jaroslav Jedlička.

To je rozdíl oproti Litomyšli, která plány na vznik obdobného místa na svém území zarazila již v úplném zárodku, a to kvůli obavě z případné zvýšené kriminality, kterou by údajně stavba přinesla.

Silničáři tak museli hned v počátku hledat nové místo. V případě Bukoviny bude parkoviště oplocené, v dostatečné vzdálenosti od nejbližší zástavby, a navíc za kopcem. Odstavná plocha vyroste v polích mezi Bukovinou a Borkem.

Silničáři potřebují pro novou dálnici zajistit dostatek parkovacích míst. Vzhledem k očekávanému zahájení stavby úseku z Opatovic do Časů do půl roku s přípravou pospíchají. V katastrálních mapách se však vyčleněné místo zatím neobjevilo.

Odpočívadlo připravuje ŘSD samostatně, tedy nikoliv zároveň se stavbou dálnice. „Snažíme se ale o urychlení přípravy, aby mohlo být zprovozněné současně s hlavní trasou dálnice,“ podotkl Hájek.

Místo zmíněné Litomyšle má nové parkoviště stát u Hrušové.

„Bude se nacházet na úseku D35 Džbánov - Litomyšl. Kapacitně a vybavením se bude jednat o malé odpočívadlo, stejně jako v případě Bukoviny,“ upřesnil Hájek.

V současnosti má na ně ŘSD zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. V dalších stupních hodlají silničáři spojit jeho přípravu s hlavní trasou dálnice a nadále obě stavby připravovat společně.

Větší vyhrazené stání pro povinné přestávky budou mít řidiči kamionů na D35 v Pardubickém kraji ještě u Starého Města na úseku Opatovec – Staré Město.

„Kapacitně jde o velké odpočívadlo s čerpací stanicí, restaurací, prostorem pro odpočinek, dětským hřištěm a infotabulí s místní zajímavostí,“ dodal Hájek s tím, že aktuálně nechává ŘSD zpracovat rovněž dokumentaci pro územní rozhodnutí.