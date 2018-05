VIDEO: Kamion se nevešel pod viadukt, při nárazu se vůz převrátil na bok

Nehoda se stala v pondělí před půl pátou odpoledne, když kamion odbočil ze silnice první třídy číslo 14 ve směru od Libchav do městské části Hylváty, tedy pod železniční most v Třebovské ulici.

„Dvaašedesátiletý řidič nákladního vozidla nerespektoval dopravní značku ‚Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez‘ a odbočil vpravo pod železniční most. Po nárazu do mostu se nákladní souprava převrátila na levý bok. Řidiče záchranka převezla do nemocnice, odkud se po vyšetření vrátil bez zranění na místo dopravní nehody,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Škodu na vozidle policisté předběžně odhadli na 800 tisíc korun.

Při okamžité kontrole železniční tratě a mostní konstrukce zaměstnanci traťového okrsku Oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty Hradec Králové nezjistili žádné závady, vlakový provoz na trati pokračoval bez omezení.

Převrácený kamion automobilovou dopravu zkomplikoval jen mírně. Silnice pod viaduktem zůstala částečně průjezdná, provoz řídili policisté.

„Řidič na místě dostal maximální možnou pokutu, tedy dva tisíce korun,“ dodala Markéta Janovská.

U nehody zasahovali hasiči i pracovníci Správy železniční dopravní cesty z České Třebové. „Hasiči zajistili kamion proti úniku provozních náplní a vzniku požáru. Drobný únik provozních kapalin včas zastavili u výpusti do kanalizace pomocí sorpčních polštářů,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Řidič si zajistil firmu na vyproštění kamionu sám. Zpátky na kola se dostal až těsně po 22. hodině. Někteří přihlížející přivítali tuto událost potleskem.