Z Pardubic bude jezdit více pendolin, nabídnou nové interiéry i kino

„Více vlaků přijede do Pardubic díky opravě sedmého rychlovlaku, který byl poškozen před třemi lety při nehodě s kamionem u Studénky, a ukončení modernizace interiéru všech jednotek,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Pendolina budou podle něj nasazena místo pomalejších a méně komfortních spojů InterCity.

Proti omezování spojů pendolino se nedávno ohradil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Některé rychlovlaky v Pardubicích neměly vůbec zastavovat, i když společně s Hradcem Králové tvoří velkou aglomeraci. V minulosti totiž přestaly v České Třebové na hlavním koridoru stavět některé rychlíky.

„Začalo to vlakem Brněnský drak, pak se to rozšířilo na všechna pendolina, až jsme došli do fáze, že ubyly i další vlaky vyšší kvality. Jakékoliv nápady tohoto druhu se velmi dobře rozšiřují,“ řekl Netolický.

Hejtman vůbec ostře kritizuje přístup ministerstva dopravy vůči regionům. „Již dávno jsme vzdali boj s několika úředníky Ministerstva dopravy ČR, jejichž pozice je natolik silná, že regiony nemají de facto možnost mluvit do změn v jízdních řádech. Bohužel se setkáváme s tím, že tito úředníci, kteří změny připravují od stolu a vycházejí z určitých modelů, vůbec dané regiony nevnímají,“ uvedl Netolický.

Všechna pendolina nabídnou cestujícím nový interiér a novou službu - dětské kino.

Obyvatelé kraje budou podle Šťáhlavského těžit také z chystaného posilového spoje Praha - Ostrava - Praha, který bude jezdit pouze čtrnáctkrát do roka okolo začátku prázdnin nebo svátků.

Krajem bude sice jen projíždět, neboť je určen pro dálkové cestující mezi Prahou a severní Moravou, ale uleví dalším spojům.