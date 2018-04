Je to tur, kráva, nebo vůl? Svitavy netuší, které zvíře mají ve znaku

"Hlavu tura jsme zapracovali do názvu a vize celého týmu. Nechali jsme si vytvořit i bojovné logo," uvedl Pavel Špaček, generální manažer Turů.

Naopak tamní spolek Laurus už řadu let uděluje místním osobnostem výroční cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. "Hlava vola ukazuje určitou urputnost, s jakou se ti lidé zapojují do dění ve městě," uvedl ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.

Wikipedie to vidí jinak. Odvážně tvrdí, že hlava vznášející se nad branou města ve znaku patří podle legendy krávě. "Jedná se o hlavu jakéhosi dobytka, není ale možné přesně určit, který druh dobytka to je," uvedl svitavský historik Radoslav Fikejz. Jisté je jen to, že hlava s rohy nad městskou branou se objevila na pečetidle na konci šestnáctého století.

Na pečetidle je i hlava kozla

Podle pověsti v dobách obléhání Svitav husity se měšťané uchýlili ke lsti. Uhynul jim poslední kus dobytka, a tak se rozhodli jeho hlavu uříznout a hodit před hradby. Husité si řekli, že když obyvatelé města takto mrhají jídlem, musejí mít velké zásoby, takže je hned tak nevyhladoví a raději odtáhli. Město útok přečkalo a tur, kráva, či vůl se dostali do městského znaku.

Podle Fikejze tento příběh není ojedinělý. Měšťané v obléhaných městech zkoušeli podle legend tuto lest i jinde. Někde dokonce vytahovali vola na hradby. Paradoxem je, že podle druhé legendy, která vysvětluje původ svitavského znaku, se celý příběh odehrál prakticky stejně, ale o dvě stě let později, za třicetileté války.

Ve hře je ale dokonce možnost, že hlava ve znaku s legendou nesouvisí a může jen připomínat zemědělské zázemí města s právem dobytčího trhu. To ale opět nevyřeší otázku, ze kterého zvířete byla odříznuta hlava ve znaku Svitav.

"Jestli má zvíře pohlavní ústrojí, nebo nemá, to těžko ze znaku poznáme," řekl lakonicky historik Fikejz. A tak se svitavští basketbalisté zcela správně nazývají Tuři, i když měli ještě mnohem větší výběr, než by se po přečtení tohoto článku zdálo. "Pravda je, že na některých pečetích z 18. století se objevuje dokonce hlava kozla," řekl Fikejz.