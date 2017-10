Doba, kdy lidé na náměstí sami přišli, je už dávno pryč, říká lídr ČSSD

Psal se červen 2010 a čeští voliči právě spustili kroužkovací revoluci. Jako protest proti chování velkých stran začali schválně preferovat politiky ze dna kandidátek do parlamentních voleb.

Tsunami tehdy vynesla do dolní sněmovny desítky nováčků. Málokterý z nich se však uchytil tak dobře, jako Jan Chvojka.

Dlouhodobě jeden z nejviditelnějších poslanců za ČSSD se v prosinci 2016 stal ministrem bez portfeje, který má na starosti lidská práva a rovné příležitosti.

„Vzpomínám na tehdejší volby strašně rád, a to nejen kvůli tomu, že jsem byl zvolen, ale hlavně proto, že se lidem podařilo rozbít to zavedené vidění světa vedení stranických buněk, které si někoho nanominovalo dopředu, a ti ostatní neměli šanci. Byl jsem na kandidátce až poslední. Z 19. místa jsem vážně nepočítal s tím, že bych mohl být zvolen. Pak přišlo to obrovské překvapení,“ říká šestatřicetiletý právník a krajský lídr ČSSD Jan Chvojka.

Není to obžaloba toho, jak ČSSD skládá své kandidátky? Vy jste tehdy neměl papírově vůbec žádné šance a dnes je z vás ministr.

Myslím si, že to je věc minulosti a to nejen v ČSSD, ale i v dalších stranách. Dnes už se více dbá na to, aby na těch předních místech i dalších místech kandidátky byli kvalifikovaní a zkušení lidé.

Abychom se dostali k letošním volbám: nemáte pocit, že kampaň je zatím hodně nudná? Čekaly se emoce v boji proti Babišovi, a nakonec je to v rukavičkách.

Máte pravdu, že v minulých letech byly kampaně ostřejší a často měly i osobní rozměr. Já si však myslím, že to je takto dobře. Je v pořádku, že strany představí jen svůj program a nikoho zároveň nešpiní a nekydají hnůj na soupeře. Tato cesta je lepší a myslím si, že i lidé jsou raději, že neustále nemusí poslouchat nějaké hádky politiků.

Není to od ČSSD tak trochu i záměr zmírnit kritiku hnutí ANO a jeho lídra Andreje Babiše? Přece jen to zatím body moc neneslo.

Když se zeptáte lidí na ulici, jestli jim vadí, že se politici hádají, tak vám většinou řeknou, že ano. Podle mne spíše ocení, že kampaň probíhá slušně a věcně.

Přesto asi hnutí ANO berete jako svého hlavního soupeře?

Samozřejmě, že to je největší soupeř. A to už jen proto, že z hlediska dlouhodobých průzkumů je už několik měsíců před námi.

Jaké to bylo, sedět ve vládě s lidmi z ANO, kteří jsou zároveň teď vašimi největšími soky v boji o hlasy voličů?

To je problém všech koaličních vlád. Vždy se nakonec stane, že pár měsíců před volbami se strany snaží odlišit od svých koaličních kolegů. Možná i proto kampaň není tak útočná. Navíc nevíme, jak ty volby dopadnou. Klidně se může stát, že ty strany budou i po nich zase spolupracovat.

Takže podle vás je z hlediska ČSSD možné s hnutím ANO i nadále sedět ve vládě?

Tady je ještě hodně neznámých. Uvidíme, jak volby dopadnou. Hodně bude důležité, kolik stran se nakonec do parlamentu dostane. Momentálně vidím tři čtyři strany, kterým se to povést může, ale také nemusí. Pokud z toho však bude nějaký divoký slepenec mnoha stran, tak se klidně může stát, že za rok budou volby znova, protože nebude lehké nějakou slušnou vládu vůbec sestavit. Ale abych se vrátil k otázce: nemám s hnutím ANO žádný problém. Seděli jsme s nimi ve vládě a dokázali jsme prosadit spoustu věcí z našeho programu. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud Andrej Babiš bude obviněn z trestného činu, tak on sám za sebe v té vládě sedět nemůže. Trestně stíhaný politik v takové pozici být nemůže.

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky by měla být braná jako úspěšná. Prosadila hodně dlouho odkládaných zákonů, zemi se obecně daří. Ovšem podle průzkumů se zdá, že z toho body těží spíš ANO než ČSSD. Proč tomu tak je?

Je potřeba si říct, že minimálně v marketingu a ve schopnosti prodat svou práci jsou lepší než my. Spoustu věcí jsme navrhovali my a ANO bylo zpočátku i proti. To se týkalo třeba navýšení minimální mzdy. Je potřeba zmínit i něco, co třeba vy neuslyšíte rád, byť to není mířeno proti vám osobně. Pravda ale je, že Andrej Babiš má vliv na velká média. A to i přesto, že je má oficiálně uklizená ve svěřenském fondu. Když vlastní nejposlouchanější rádio Impuls nebo MF DNES a Lidové noviny, tak pro nás jako stranu to hendikep prostě je. Samozřejmě je třeba zmínit, že má i neomezené zdroje na vedení kampaně.

Jaký výsledek ČSSD by vám udělal radost tady v kraji?

Byl bych moc spokojený, kdyby volby dopadly jako před rokem ty krajské. Tehdy se ukázalo, že máme v regionu třetí nejsilnější postavení v rámci celostátní úspěšnosti ČSSD a že jsme dokázali nejlépe omezit očekávané ztráty mandátů. V tom je pro mě vzorem hejtman Martin Netolický. Byl bych tedy spokojený, kdybychom v kraji brali o tři čtyři procenta více než bude průměr ČSSD v rámci republiky. K tomu patří, abychom minimálně udrželi dva poslanecké mandáty.

Dá se něco z krajských voleb vzít do těch parlamentních? Přece jen tyto dvoje volby často končí úplně s jinými výsledky?

Určitě jsme chtěli v kampani využít osobnosti hejtmana Martina Netolického a to i s tím, jak on sám kampaň před rokem dělal. Snažím se stejně jako on objíždět města a obce a co nejvíce mluvit s lidmi. Každý víkend jsem na nějaké akci. Ta doba, kdy stačilo dorazit na náměstí a lidé za vámi sami přišli, je totiž už dávno pryč. Dnes musíte za lidmi sám a nevtíravě se je snažit oslovit.

Jak hodnotíte situaci v Pardubicích? Tam je ČSSD v městské radě, ale stíhá ji mnoho eskapád, včetně odcházení zastupitelů ze strany. Oslabuje vás to?

Problém to určitě je a já proto mám i vysvětlení. Jsem předseda kraje a znám situaci v ostatních okresech a musím říct, že podobné potíže jsou jen v Pardubicích. Vysvětlení je jednoduché. Je to už přeci jen poměrně velké město, ve kterém jsou určité možnosti. Politika vždy přitahuje lidi, co chtějí něco ovlivnit a bohužel někdy si osobně přilepšit. A to v Pardubicích není problém. Máte tady velkou radnici, která má pod sebou hodně organizací, kam můžete někoho upíchnout. Máte tady úplně jiný objem veřejných zakázek, máte tady malé radnice na obvodech, je tady blízko na krajský úřad, a tak bych mohl pokračovat.

Takže máte pocit, že v Pardubicích se vám do strany dostávají lidé, kteří nejdou do ČSSD bojovat za stranické tričko, ale spíše sami za sebe?

Přesně tak. To je ostatně problém všech velkých měst.

S tím hodně souvisí přítomnost Miroslava Váni na třetím místě kandidátky ČSSD. Toho lidé v posledních dvou volbách nemilosrdně vykřížkovali a strana ho znovu nominuje. Nemáte strach, že vás jeho poněkud kontroverzní osoba bude stát lepší výsledek v regionu?

Já jsem s tím nemohl dělat vůbec nic. Bylo to suverénní rozhodnutí pardubického okresu. Byť jsem krajský šéf, tak nejsem nějak nadřízený okresním organizacím. Na druhou stranu je potřeba říct, že sice kolega Váňa je kontroverzní osobou, ale nikdy za nic nebyl souzen, a je tak nutné to ctít.

A nemáte strach, že vás obere o hlasy?

Hodně jsem o této věci přemýšlel. Nakonec jsem dospěl k závěru, že ten, kdo chce volit ČSSD, tak to může udělat i přesto, že nechce Váňu v parlamentu. Stačí použít čtyři preferenční kroužky. Na druhou stranu přiznávám, že situaci v Pardubicích je potřeba začít řešit.