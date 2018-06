JamRock startuje. Poprvé u Žamberka zahraje Müller, tahákem jsou Britové

Poučit se z minulosti, „vychytat“ nedostatky a nabídnout to nejlepší ke spokojenosti všech návštěvníků.Takový je plán organizátorů třídenní události, na kterou se do Žamberka pravidelně sjíždějí tisíce fanoušků všech různých žánrů.

Ani letos tomu nebude jinak. Pořadatelé jsou s čísly předprodeje spokojeni, zájem o lístky je vyšší než loni. A při pohledu na program je jasné, že kvalita na pódiích rozhodně nebude chybět.

Oproti minulému roku, kdy o výběru účinkujících rozhodovalo hlasování samotných fanoušků, se pro letošek chopili složení line-upu opět pořadatelé. V jejich nabídce se tak znovu objeví i zahraniční skupiny. Hlavním lákadlem má být sobotní vystoupení britské kapely Monarchy.

Program Čtvrtek

21.50 Horkýže Slíže Pátek

17.10 Krausberry

18.00 UDG

20.00 Vypsaná fixa

21.10 Dymytry

22.00 Divokej Bill

00.00 Marpo Sobota

12.45 Michal Hrůza

15.55 Gaia Mesiah

18.05 Žlutý pes

19.05 Richard Müller

21.15 Monarchy

23.25 BSP

00.25 Paddy and The Rats Kompletní program na www.jamrock.cz.

„Jsou skvělí. Byť je to elektro-pop, jsou v tom slyšet U2 a David Bowie. Je to takový zajímavý mix hudby z 80. let a současných prvků,“ říká hlavní dramaturg akce Libor Pavlata, podle něhož má tato formace značné požadavky na choreografii, v níž tak například bude zastoupená i skleněná bicí souprava.

Svižnou muzikou, založenou na irských a pirátských motivech, se prezentuje maďarská kapela Paddy and The Rats.

Z českých festivalových stálic bude tahákem Divokej Bill. Na konci jeho koncertu je přichystán speciální ohňostroj. Dále se příchozí mohou těšit na Vypsanou fixu, UDG, BSP či Michala Hrůzu. Vyberou si i posluchači z o něco málo starší generace. Na programu jsou koncerty blues rockových Krausberry či undergroundových Garage & Tony Ducháček. „To jsou osvědčené klasiky,“ podotýká Pavlata.

Za jistý klenot považuje dramaturg příjezd skoro ryze dámské formace Gaia Mesiah, která se po návratu na pódia pustila letos do natáčení nové desky, a tak přes léto odehraje jen minimum koncertů. Živelná show zpěvačky Marky Rybin, známé též z kapely Skyline, dostává publikum pravidelně do varu.

Poprvé v historii zahraje na JamRocku slovenský zpěvák Richard Müller, jehož vystoupení je plánované na sobotu. Jeho krajané z populární kapely Horkýže Slíže zamíří do areálu již dnes, kdy tradičně dostanou prostor skupiny s ráznějšími rockovými rytmy. Dále tak dnes zazní písně Walda Gangu (18.30), Dogy (20.10) či Doktora PP (23.30). „Slíže“ pak hrají ve 21.50.

Návštěvníci mohou jako vždy přespat ve stanovém městečku, které bude v menší oplocené části zpoplatněné. Za to však budou moci fanoušci využít sprchy, a dokonce dostanou i snídani.

Než začne hudební produkce, mohou zájemci otestovat atrakci zvanou Maaad Bounce, což je obří nafukovací překážková dráha. Na 100 metrech tak odvážlivci budou překonávat klouzačky, prolézačky a skákačky. Další zpestření doprovodného programu nabídne mimozemská loď - úniková hra laděná do vesmírného prostředí.

Z důvodu klesajícího zájmu se pořadatelé rozhodli, že se neuskuteční JamFolk, což byl samostatný doplňkový festival, na němž účinkovali spíše písničkáři.

V minulém roce měli organizátoři velké problémy s dodávkou elektřiny, jejíž výpadky způsobily, že přímo v areálu nefungovaly stánky s občerstvením. „Firmu zařizující dodávku proudu jsme vyměnili. Bude ho dostatek,“ dodává Pavlata.