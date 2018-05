JachtaFest zve do Pelin na Debbi, Jelena, Wohnouty, Tatabojs i Mandrage

Organizátoři nového choceňského festivalu JachtaFest Choceň připravili do parku Peliny bohatý program. A to jak pro děti, které si mohou během Jachta Retro Festivalu ke Dni dětí užít vystoupení několika hudebních skupin i kouzelníka, tak v dalších dvou dnech pro dospělé při festivalu Jachta Fest Choceň. V něm vystoupí řada hudebních hvězd. Akce se koná od čtvrtka 31. května do soboty 2. června.