Iveta Bartošová si pro svůj pokus o další restart zvolila Svitavy

"Je to její první koncert s kapelou po třech letech. Žádné riziko, že by do Svitav nepřijela, nehrozí. Iveta je v kondici, jsme v kontaktu každý den, zkouší s kapelou dvakrát týdně. Kapela hraje skvěle, Iveta zpívá také skvěle, bude to dobré. Pro ni to bude něco jako začátek nové kariéry," řekla manažerka pořádající agentury World Music Agency Lenka Páclová.

Při svém restartu jedna z nejúspěšnějších českých popových zpěvaček minulosti v téměř dvouhodinovém vystoupení opráší své největší hity jako jsou písně Léto, Málo mě zná, Víš lásko, Tichá píseň, Dej mi ruku, Láska má je zákon, Dva roky prázdnin, ale i nestárnoucí Knoflíky lásky nebo Červenám.

Kapelníkem jejího doprovodného "Bandu" je kytarista Fredy Bittner, který patří k nejvyhledávanějším tuzemským studiovým i koncertním kytaristům. Spolupracoval například s Věrou Martinovou, Lenkou Filipovou, Petrem Spáleným i Karlem Gottem, prošel i řadou orchestrů pražských muzikálových divadel.

Podle sdělení pořadatelů jsou lístky na pondělní koncert ve svitavském sále s kapacitou čtyři stovky návštěvníků prodány ze tří čtvrtin.

Letos vystoupí Iveta Bartošová s živou kapelou už jen jednou, a to při benefičním koncertu 22. prosince ve farním kostele Všech svatých v Uhříněvsi u Prahy. Zpěvačka vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek z koncertu půjde na opravu kostela.

Spíše než symbolem vzestupu je v poslední době Iveta Bartošová symbolem pádů, a to i zdravotních. Vícekrát oznamovala návrat ke zpívání a zase ho rušila, psychicky ani fyzicky nebyla v pořádku. Když už se pokusila vystoupit, pak maximálně na playback. Především však zůstává trvalým soustem pro bulvární média.