Pardubice znovu vyhlašují soutěž na prodej kasáren na Hůrkách

Už potřetí se do stejné akce pouštějí pardubičtí politici, kteří zatím nikdy nebyli spokojení s tím, jak soutěžení o parcely nedaleko sídliště Dubina vypadalo.

„Město Pardubice vyhlásilo novou veřejnou soutěž, jejíž vítěz získá právo na koupi části bývalých kasáren na Hůrkách, a tedy právo tento prostor zastavět. Musí ale respektovat platnou studii, která zde počítá s bytovými domy a občanskou vybaveností,“ řekla mluvčí města Nataša Hradní.

Zájemci mohou zasílat své nabídky do 3. září, na podzim by město mohlo znát vítěze soutěže - developera, který získá k zástavbě více než pětihektarový pozemek.

„Oproti předešlé soutěži, kterou jsme museli zrušit, neboť jediný zájemce nesplnil kvalifikační požadavky, jsme se rozhodli celý proces zjednodušit. Minulá soutěž počítala s tím, že město uzavře s vítězem smlouvy o zřízení práva stavby.

Pozemky by developer získal do svého vlastnictví až poté, co by na pozemcích dokončil svůj stavební záměr. S vítězem právě vyhlášené soutěže ale uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Zmíněný jediný zájemce byla firma Pernštejn City, za kterou stojí mimo jiné podnikatel Jiří Topolský.

„Mám pocit, že na radnici neví levá ruka, co dělá ta pravá. Vyřadili nás ze druhé soutěže kvůli papíru, který jsme na magistrát dodali už v soutěži první. Moc dobře věděli, že ho máme, a stejně nás vyloučili. Nepomohlo, že jsme papír dodali znovu o pár dní později. Už to bereme skoro osobně, ale nejspíše se přihlásíme do soutěže znovu, protože jsme do toho investovali už mnoho času i peněz,“ uvedl Jiří Topolský, který na třídě Míru postavil velký víceúčelový dům Pyramida nebo kliniku Vektor Na Spravedlnosti.

Nicméně ani tyto reference mu zatím nejsou nic platné a bude muset dál bojovat o možnost zastavět bývalý „buzerplac“ lidové armády Československa.

„Prodej pozemků pak proběhne poté, co vítěz veřejné soutěže získá pravomocné úřední rozhodnutí pro svůj projekt a zaplatí městu kupní cenu, jejíž výše je rozhodujícím kritériem soutěže,“ dodala k podmínkám soutěže náměstkyně Dvořáčková.

Podmínky jsou tvrdé, říká jediný uchazeč

A ani ty nedělají manažerům firmy Pernštejn City, kteří chtějí na Hůrkách postavit 400 malometrážních bytů plus klasické zázemí sídliště, včetně hřišť nebo točny vozů městské hromadné dopravy, žádnou radost. Podle nich jsou příliš tvrdé.

„Vlastně musíte složit skoro 30 milionů a doufat, že to celé dobře dopadne, přitom na cestě máte hodně překážek,“ postěžoval si Topolský, kterému dal po druhé soutěži za pravdu i primátor Martin Charvát.

„Potenciální zájemci by mimo jiné těžko získali úvěr od banky. Chceme připravit měkčí podmínky, abychom mohli prodej území ještě jednou odsoutěžit.“

Podle lehce pozměněných podmínek soutěže musí její vítěz do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní předložit městu k odsouhlasení dokumentaci pro územní řízení.

Dále do 24 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní by měl získat pravomocné územní rozhodnutí, na jehož základě pak bude moci požádat o uzavření kupní smlouvy a fakticky tak získat pozemky do svého vlastnictví.

„Do 72 měsíců od zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí by pak měl developer stavbu dokončit. Při nedodržení podmínek hrozí investorovi smluvní pokuty, případně může město od smlouvy odstoupit,“ dodala Hradní.

Nabídky veřejné soutěže musí obsahovat textový popis zamýšleného investičního záměru, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů zájemce a v neposlední řadě také cenu, kterou je investor připraven za pozemky zaplatit.

Podrobné podmínky veřejné soutěže jsou na webu města. Podle zástupců opozice je ale neustále nové vypisovaní soutěže přínosné pro pokladnu města.

„Ta soutěž určitě byla užitečná, protože jsme se z původních 15 milionů, kdy měly být pozemky prodány z ruky, dostali už na 28,5 milionu, což je zájemce ochoten zaplatit nyní,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.