Duo se chlubí cenou z Ruska. Uspělo s „karaoke“ verzí hitu ze Sanitky

"V nominaci bylo celkem šest zahraničních hudebních projektů ze šesti států světa a Češi jako jediní získali ocenění Andělem," píše Dvořák ve své zprávě.

Hudební tandem ohromil ruskou porotu upravenými českými hity z 80. let, konkrétně přepracovanou úvodní písní Můj čas ze seriálu Sanitka v disco stylu. Za ocenění nejlepšího zahraničního projektu je v pátek čeká na radnici vřelé přivítání.

"Hudební dvojice Petr Dvořák a Helena Hamplová reprezentovala Českou republiku v ruském Petrohradu na soutěži o hudební ceny naděje 2013, což je ruská obdoba českého Zlatého slavíka," stojí na pozvánce.

Také oba interpreti se na svých stránkách na sociální síti netají tím, že dosáhli vysoké mety. "Přímý přenos z galavečera a předávání andělů tradičně sledovalo téměř celé Rusko na národní televizi," uvádí Dvořák. Video s uvedenou písní najdete zde.

Tak jednoduché to ale není. Rozhodně se nejedná o prestižní ruskou soutěž, spíše je to provinční záležitost, byť připravená ve velkém stylu, jak je vidět z videozáznamu.

Například propagátor ruské kultury Andrej Končakov z Ruského centra nauky a kultury v Praze o ní nikdy neslyšel, stejně jako jeho kolegové. Po dotazu MF DNES musel nejprve zjišťovat, o co se vlastně jedná.

"Je spousta podobných soutěží a udílení cen. Jedna z nich bude i Anděl naděje. Rozhodně ale není srovnatelná s Českým slavíkem a jak se mi podařilo zjistit, žádná televize udílení cen nepřenášela," uvedl Končakov z ruského kulturního centra, které mimo jiné pořádá i hudební akce a festivaly.

Dvořák připustil, že srovnání s Českým slavíkem nesedí. Rozdíl je podle něj v tom, že zatímco v Českém slavíku rozhodují svými hlasy lidé, tady to byla obdoba hudební akademie, která rozhodla, že český tandem obdrží cenu.

Kamery tam byly, v televizi přenos neviděl

Mlhavé je i to, zdali udílení cen skutečně přenášela národní ruská televize. "Byly tam kamery a řekli nám, že to bude v televizi," uvedl Dvořák.

Další rozdíl od prestižních cen je v tom, že v ruských Andělech je v podstatě těžké nějak neuspět. Ceny se tu udílejí za vše možné a počet kategorií několikanásobně převyšuje počet cen například právě ve zmíněném Českém slavíkovi.

Svou cenu si tak odnášejí nejen úspěšní zpěváci ale také zdařilé obaly CD, dramaturgie nebo choreografie.

Co však činí největší rozdíl od skutečných prestižních soutěží, je hudební "tvorba" dua Dvořák Hamplová.

Do soutěže šli s převzatými písněmi, byť kdysi hity, navíc zpívali bez kapely, na takzvaný halfplayback, což tak trochu připomíná karaoke. S něčím takovým by v Českém slavíkovi nejen neuspěli, ale ani by se nedostali na soupisku soutěžících interpretů.

To však nic nemění na faktu, že budou s velkou slávou přivítáni primátorkou Pardubic. Město totiž na jejich hudební projekt finančně přispělo.

Bez ohledu na to, jak sporný je úspěch dua, je pravda, že na pódiu odvedli dobře secvičené představení s vypilovanou choreografií. Další videa dua najdete tady.