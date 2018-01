Kvůli nákupu pozemků od politikovy tchyně padlo trestní oznámení

Kriminalisté se tak už brzy začnou zabývat tím, jak může městská firma koupit kus les od příbuzné jednoho z členů představenstva, a to ještě za podezřele vysokou cenu. Služby města Pardubice zaplatily v květnu 2016 za tři lesní pozemky u Černé za Bory přes pět milionů korun Marcele Babíčkové - tchyni Karla Hrona, v té době člena představenstva Služeb města.

„Trestní oznámení podala firma na neznámého pachatele, protože není zcela jasná míra zavinění ze strany všech členů tehdejšího představenstva firmy,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Pardubičtí radní si po vypuknutí skandálu nechali od právníků vypracovat analýzu, jak v kauze postupovat. A ti jim doporučili předat případ policii.

„Trestní oznámení jsme podali už v prosinci na státní zastupitelství,“ uvedl šéf městské akciové společnosti Služby města Aleš Kopecký.

Z veřejných zdrojů plyne, že pardubický politik Karel Hron, zvolený za hnutí ANO do zastupitelstva prvního městského obvodu a představenstva Služeb města, v červnu 2015 získal v exekuční dražbě pozemky u Černé za Bory za 959 tisíc korun. Po sérii převodů ty samé pozemky jeho příbuzná prodala městské firmě za 5 023 900 korun (o prodeji zde).

„Bohužel, celý případ nese stopy účelového podvodu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že Hron sice na představenstvu osobně nehlasoval, ale účastnil se ho.

„Měl podle zákona vystoupit a kolegům říct vše, co o pozemcích věděl. To podle mých zpráv neudělal,“ uvedl hned po vypuknutí skandálu Martin Charvát z hnutí ANO.

Tresty padaly okamžitě

Právě Babišova partaj trestala velmi rychle. Téměř hned po vypuknutí kauzy byl Hron vyloučen z hnutí. „Zbavili jsme ho členství svým hlasováním. Stačilo to poté poslat na centrálu,“ řekla Dvořáčková, která je zároveň předsedkyně Oblasti Pardubice hnutí ANO.

Radní poté odvolali také celé představenstvo firmy, včetně jeho předsedy Vítězslava Novohradského z ČSSD. Ten kvůli kauze následně přišel i o post radního města. Další tehdejší členka vedení firmy Lea Tomková, také zvolená za ANO, už pykala odchodem ze společnosti, strany i radnice kvůli jiné kauze - výletu manažerů do JAR.

Navíc vedení ANO i ČSSD vyzvalo oba aktéry, aby se vzdali i svých zastupitelských mandátů. Novohradský na velké radnici a Hron na radnici prvního městského obvodu. Ani jeden to však neudělal.

„Poslední zasedání zastupitelstva jsme měli v prosinci a na něm nám pan Hron řekl, že se v celé věci cítí nevinný a že si mandát ponechá. Je to jeho názor, se kterým my nic neuděláme. Nutit ho nemůžeme,“ řekl starosta obvodu Jaroslav Menšík.

Podle zastupitele za Pardubáky Františka Brendla však určitou vinu Hron nejspíše cítí, protože firmě navrhl, že by pozemky odkoupil od Služeb města za stejnou cenu zpět.

„Myslím, že to je řešení jako u Čapího hnízda Andreje Babiše. Pan Hron si řekl, aha, tak podvůdek nevyšel, tak to koupím zpět a sorry jako. Je to snaha minimalizovat škody, která však nemůže projít,“ uvedl bývalý náměstek primátorky František Brendl.

O zmíněné možnosti slyšela i Helena Dvořáčková. „Nevím, jestli to mohlo být míněno vážně,“ uvedla.

Aleš Kopecký nechtěl nabídku raději komentovat. „Jelikož ty pozemky jsme nekupovali my, ale naši předchůdci, tak se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat,“ dodal šéf firmy.