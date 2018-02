VIDEO: Ve Slatiňanech ukázali první letošní hříbě, říkají mu Fanouš

Hříběti bylo sotva několik hodin, když jeho matku postihly bolesti břicha. Klisna proto musela být i s novorozeným mládětem převezena na veterinární kliniku do Heřmanova Městce, kde podstoupila operaci.



„Zřejmě to má spojitost s porodem, ale ještě se nám to nestalo,“ uvedla zootechnička slatiňanského hřebčína Kateřina Neumannová.



Malý hřebec však nečekané komplikace bez problémů zvládl. Při převozu s ním a jeho matkou cestoval i ošetřovatel. „Hříbě neslo náhlé změny dobře a nemuselo být dokrmováno umělou výživou. Pilo mléko od klisny, která se z operace rychle zotavuje,“ řekla Neumannová.



Vraná klisna je zatím s hříbětem v porodnici, kde pobudou tři týdny a pak uvolní místo dalším březím klisnám.

Porodnice se nyní bude plnit. Hned vedle už se v novém prostředí po boku své matky rozkoukává teprve třídenní klisnička.

Kromě vznešeného jména, které dědí po otci i po matce, dostal nově narozený hřebec pracovní přezdívku Fanouš. A už teď se projevuje jeho temperament. Venku ze stáje ale Fanouš ještě nebyl.

Dnes se poprvé ukázal na volném stání a velký prostor si užíval. Poskakoval, vyhazoval zadní nohy do vzduchu, vykopával kolem sebe, dotíral na matku, která jen zkušeně kontrolovala situaci. „Je to její sedmé hříbě, pro hřebce je to jeho vůbec první potomek,“ podotkla Neumannová.



Směs římských a arabských čísel má svůj systém

Ostatně plemeník Sacramoso XV má svůj box jen několik desítek metrů vedle v sousední stáji.

Změť římských a arabských číslic ve jménech starokladrubských má přesný systém. „Náš hřebeček se jmenuje Sacramoso Fanega XV-1. Hřebci mají jméno složené ze jména kmene, to je Sacramoso po otci, a přibírají k němu ještě jméno matky, tedy Fanega,“ vysvětlila Neumannová. Římské číslo značí název kmene a arabské říká, kolikátý je to potomek svého otce.

Hříbě nyní s matkou prožije šest až sedm měsíců, pak ho chovatelé odstaví a přemístí na hříbárnu ve Slavicích, kde bude s ostatními hříbaty po další tři roky.

Celkem se letos narodí ve Slatiňanech 37 hříbat, v nedalekých Kladrubech nad Labem, kde chovají pouze bělouše, očekávají letos 39 hříbat, což je standardní plánovaný počet nových přírůstků.



Zatímco Fanouš ve Slatiňanech zůstane navždy vraníkem s trvale bílou skvrnou na čele, takzvaným kvítkem, hříbata starokladrubského bělouše se sice rodí vraná, ale postupně začínají vybělovat do podoby svých rodičů.