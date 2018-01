Starostové podpořili vstup hřebčína do UNESCO. Se strachem, ne s odporem

„Krajina je společným dědictvím našich spoluobčanů, má mimořádnou hodnotu. Jsme seznámeni s návrhem na Seznam světového kulturního dědictví a přejeme si, aby se polabská krajina na tento Seznam dostala,“ uvedla k podpisu starostka Kladrub nad Labem Lenka Gotthardová.

Zastupitelstva obcí schválila podporu vstupu do UNESCO v minulých dnech. Se strachem, co s obcemi zvýšený zájem turistů, proudících do hřebčína udělá, se starostové setkali, o odporu však řeč být nemůže.

„Setkáváme se s obavou, aby turistický ruch nebyl přespříliš velký. Mluvili jsme se starosty obcí, které v UNESCO jsou, které nás ujistili, že je to snesitelné. Hlavně bych řekl, že plusy převládají nad minusy,“ řekl starosta Semína Jaroslav Trubač.

Mohlo by se zdát, že je dokument s pěti podpisy jen formální podporou regionu, odkud uchazeč o zápis na Seznam světového kulturního dědictví pochází. Ale není to tak.

„Stejně jako Evropská unie, tak i Centrum světového kulturního dědictví klade důraz na to, aby každá takováto záležitost měla podporu místních občanů a samospráv,“ řekl náměstek ředitele kladrubského hřebčína Radek Václavík.

V minulosti vyjadřovala vedení obcí obavu kvůli nepřipravenosti na zvýšený zájem ze strany turistů, který případný zápis na Seznam světového kulturního dědictví přinese.

Pro obce by UNESCO znamenalo další rozvoj území

„Vše jsme si vyříkali a našli společná řešení do budoucna. Trápí nás jako starosty stav silnic a mostů, parkování. Ale byla zpracována studie, která tyto problémy řeší. Je pro nás důležité, že je to zapsáno a víme, že to pro naše obce znamená další rozvoj území,“ řekla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Pardubický kraj totiž zadal územně-rozvojovou studii, která by měla pomoci zvládat věci, které s sebou nárůst turistů přinese. Studie řeší všechny problémy území, jako jsou doprava, parkování, ochrana životního prostředí.

„Chceme, aby se nestalo, že sem z dálnice začnou proudit davy autobusů silnicemi, kterými nechceme. Bude také řešit zvýšený zájem turistů a s tím spojených věcí, které se dají předvídat, jako například zvýšený počet odpadků. Rádi bychom také pobídli občany, aby více podnikali,“ řekl Línek.

Pardubický kraj do budoucna počítá i s tím, že v dotčeném území Kladrubské krajiny nastaví takzvaný Plán ochrany. Ten podle Línka není v republice příliš používaný. Ten by měl jasně říci, jak se mohou domy nebo další objekty v památkovém pásmu stavět nebo opravovat.

„Chceme, aby odpadlo subjektivní nebezpečí, že to každý památkář vidí podle svého. Bude říkat, co všechno si lidé mohou dovolit postavit,“ řekl Línek s tím, že by měl vzniknout do dvou let.