Hřebčín kandidující do UNESCO hyzdí stará hala, nová vyroste u školy

Tohle by se asi komisařům z UNESCO nelíbilo. V polabské krajině, nominované na zápis na Seznam světového kulturního dědictví, stojí krytá jezdecká hala, která okolí Národního hřebčína rozhodně nekrášlí.

„Stojí v hodnotném území, které jsme nominovali do UNESCO. A to místo dost výrazným způsobem kazí,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem Roku 1579 nechal císař Rudolf II. povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín . Pro svůj častý pobyt si zde nechal Rudolf II. postavit zámek, o němž je první zpráva z roku 1588 v urbáři pardubického panství.

povýšit původní koňskou oboru na císařský . Pro svůj častý pobyt si zde nechal Rudolf II. postavit zámek, o němž je první zpráva v urbáři pardubického panství. V Národním hřebčíně se chová bílé plemeno starokladrubského koně. Celkem je chováno přibližně 300 starokladrubských koní. V hřebčíně probíhají zkoušky výkonnosti hřebců, závody ve spřežení a řada akcí pro veřejnost. Praxi zde získávají i studenti Střední školy chovu koní a jezdectví, která sídlí v Kladrubech nad Labem.

Protože budova patří Střední škole chovu koní a jezdectví, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj, nabízí se možnost postavit novou halu právě u školy.

„Bude to tu u nás tak tak, ale hala se sem vejde. Potřebujeme ji. My i hřebčín. Oddělovat to nelze,“ řekl ředitel Střední školy chovu koní a jezdectví František Horák.

A Pardubický kraj nechce udělat chybu, a dá si tudíž velký pozor, aby komisaři UNESCO v Kladrubech nezhodnotili stařičkou jízdárnu jako minus pro zápis na Seznam světového kulturního dědictví.

I proto sáhne do krajského rozpočtu a vydá miliony na stavbu nové jízdárny.

„Máme projektovou studii a část peněz na halu chceme získat z evropských fondů. Proto předpokládáme, že až bude vyhlášena adekvátní výzva na ministerstvu školství, jistě se přihlásíme,“ říká náměstek hejtmana Roman Línek.

V tom případě by se na čtyřicetimilionové investici podílel pětiprocentním příspěvkem stát, deset procent nákladů by zaplatil kraj a pětaosmdesát procent evropské fondy.

Krytá jízdárna pro výcvik koní i mladých jezdců je v Kladrubech nezbytná. Neobejde se bez ní žádný větší hřebčín. I kdyby tedy Pardubický kraj peníze na novou jízdárnu od Unie nezískal, je připravený ji zaplatit ze svého rozpočtu.

„My tu halu potřebujeme, napomůže k očištění od nevhodných staveb, postavíme ji i z vlastních prostředků,“ řekl náměstek Línek.

Nová krytá hala by měla mít do půl roku hotovou projektovou dokumentaci. V roce 2019 by ji starokladrubští koně i studenti jezdectví mohli začít využívat.