Hradem protečou miliony. Kunětickou horu čekají velké opravy

Nejbližší opravy, které by měl 30. července posvětit ministr kultury, počítají s obnovením prvorepublikové vestavby, kde bývala restaurace.

„Tu ale obnovovat nebudeme. Vznikne expoziční prostor a nová prohlídková trasa, včetně zpřístupnění ochozu, bude to VIP rozhled do krajiny,“ řekl kastelán hradu Miloš Jiroušek.

Uznávaný architekt Dušan Jurkovič navrhl ve 20. letech opravy celého areálu. Některé vzbudily kontroverze. Podle Jurkoviče měly opravy památek význam pouze tehdy, když nacházely nový smysl a využití. Památková péče už tehdy razila spíše konzervační přístup. Uskutečnily se proto jen některé návrhy.

Podle kastelána bylo dobře, že se podařilo hrad zastřešit. Odmítnutí se architekt ale dočkal v plánech dostavět v hradním paláci patra a mohutné kamenné schodiště. Měl tam být společenský sál a místnost.

„Nová expozice představí osobu Dušana Jurkoviče i jeho stavby. V druhé části ukážeme Jurkovičův projekt celého areálu hradu versus památková péče,“ řekl Jiroušek. Celkové náklady činí včetně projektů asi 75 milionů korun, stavební práce budou stát kolem 50 milionů korun.

Na hradě chtějí komorní scénu

Rekonstrukci z velké části hradí Evropská unie. Hrad zároveň připravuje další evropský projekt na rekonstrukci hradního paláce a podhradí. Při něm budou napraveny nevhodné zásahy z minulosti.

„V severním křídle uděláme vloženou tesařskou konstrukci, která ho zpřístupní a umožní vyhlídku z druhého patra. Poprvé v novodobé historii bychom zpřístupnili prostor severního palácového křídla. Na úrovni přízemí by vzniklo dřevěné patro, které by mohlo sloužit jako divadelní a hudební komorní scéna,“ řekl kastelán hradu Kunětická hora Miloš Jiroušek.

Podle ředitele Východočeského divadla Petra Dohnala, jehož soubor využívá k uvádění divadelních her plenérovou část pod hradem, je vznik malé scény na hradě dobrá příležitost pro uvádění komorních představení.

„Pokud bude zájem a domluvíme se, nemáme problém přenést některou z her z naší malé scény do hradních prostor. Pro menšinové diváky chystáme v našem divadelním klubu jazzové večery nebo básnická čtení, i to by našlo v romantických prostorách uplatnění,“ řekl Dohnal.

Vše se nyní nachází ve fázi přípravy projektové dokumentace. Je hotová studie a vedení hradu se bude ucházet o evropské dotace. Celkem o 45 milionů korun.

Lepší zázemí pro hudebníky festivalu České hrady

Jak vyplývá z názvu projektu, Kunětická hora, divadlo na hradě i v podhradí, změny se netýkají jen severního palácového křídla, vylepšení se dočká i přírodní amfiteátr, kde se odehrává festival České hrady.

„Vylepšíme zázemí pro zpěváky a další účinkující. Přístřešek a staré toalety nejsou vyhovující, projekt počítá i s touto úpravou,“ řekl Jiroušek.

Projekt chce mít připravený tak, aby jej hodnotitelé měli na stole se začátkem nového roku. Pokud by populární hrad na Pardubicku na dotaci dosáhl, mohli by si návštěvníci na Kuňku za koncertem do severního křídla vyšlápnout v roce 2022, spíše však o rok později.

O něco dříve se herci vrátí do opravených prostor hradu. Zatím hrají většinu her přímo pod ním, ale v brzké době by mohli některé představení uvádět i přímo na hradě. Letos začíná oprava takzvané šesté brány, tedy západního křídla hradního komplexu. I proto využívají herci venkovních kulis pod hradem.

„Až se dokončí rekonstrukce nádvoří, věříme, že se třeba s nějakou inscenací vrátí do tohoto prostoru,“ řekl kastelán Jiroušek.

Ředitel divadla Dohnal s touto variantou počítá, nicméně nezastírá, že prostor, kde se představení odehrávají nyní, je významnější. Divadlo jej nechalo zvelebit, investovalo do techniky a potřebuje vydělávat.

„Toto je mohutnější prostor. Je výhodnější. I s ohledem na kapacitu. Ve stávajícím prostoru je místo pro 600 lidí. To je o více než o polovinu víc, než se vejde na hrad,“ řekl Dohnal.

Ostatně letos využil soubor přízně počasí a uvedl všechna představení i oba koncerty. Přesně, jak mělo vedení divadla naplánováno. Letos premiérově pardubické divadlo uvedlo bláznivou veselohru Carla Gozziho Král jelenem v režii v Pardubicích zavedeného režiséra Mariána Pecka.