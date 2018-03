Pardubice vypíšou soutěž na stavbu luxusního hotelu u arény

Zdá se, že letitý nápad na stavbu luxusního hotelu mezi hokejovou arénou a Tyršovými sady spěje ke zdárnému konci. Zastupitelé schválili podmínky soutěže, ve které by si to měli případní investoři rozdat o potřebné pozemky. Radnice si ještě nechá zpracovat znalecký posudek ceny 2 258 metrů čtverečních pozemků, na kterých se má stavět.

„Podle kvalifikovaného odhadu by celý pozemek měl stát více než deset milionů korun, což je i bankovní záruka v rámci soutěže,“ uvedla náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková.

Kupující se navíc pod smluvní sankcí bude muset zavázat k výstavbě čtyřhvězdičkového hotelu na úrovni alespoň kategorie First Class a s minimálně 100 lůžky.

„Pokud jich tam investor dostane více, tak to bude jeho plus,“ dodala náměstkyně s tím, že radnice na stejném místě plánuje postavit parkovací dům. „Ten však bude stavět město nebo nějaká jeho firma, parkovací dům tak není součástí soutěže,“ uvedla Dvořáčková.

Zájemci jsou zárukou seriózního jednání

O pozemky se již v minulosti ucházeli dva investoři, společnosti Hotel Euro Pardubice a Fáblovka reality. Za první jmenovanou firmou stojí bývalý skvělý hokejista Jiří Novák - člen legendární řady Tesly Pardubice i národního týmu ze 70. let minulého století Martinec - Novák - Šťastný. „Oba dva zájemci jsou zárukou toho, že by to mělo být seriózní jednání,“ řekla už dříve náměstkyně Dvořáčková.

Kupující se dále musí zavázat k tomu, že hotel vybuduje do tří let od získání pozemků, budou na něj převedeny po předložení územního rozhodnutí na stavbu. Bude také muset současně s hotelem postavit veřejně přístupná parkovací místa, neboť část nynějšího parkoviště u Letního stadionu zastaví. Podmínkou bude i stavba dalšího podzemního parkoviště s kapacitou odpovídající hotelu.

Zájemci mají pro podání nabídek termín do 20. května. Musí obsahovat popis stavebního záměru v podobě architektonické studie, nabídku ceny za pozemky a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů. Výzvu vítězi soutěže k uzavření příslušných smluv město musí doručit do 15. července. Pokud by se zastupitelům budoucí vzhled hotelu nelíbil, mohou jej odmítnout a soutěž zrušit.

Další hotel bude u výstaviště Ideon

V Pardubicích ubytovací kapacity dlouhodobě chybí. V minulosti se uvažovalo také o možné výstavbě hotelu na místě nedostavěné haly Českého svazu tělesné výchovy na okraji Tyršových sadů, později zůstala jen lokalita u Letního stadionu. Zatím však plány nakonec vždy zkolabovaly, nyní se naopak zdá, že by v krátké době mohly vyrůst v Pardubicích hotely hned dva.

Ten druhý totiž už nějakou dobu plánuje vybudovat za výstavištěm Ideon Na Olšinkách jeho majitel Petr Vašíček. „Tvoříme jakýsi byznys plán. Jasné už je, že hotel bude o něco větší, než jsme původně uvažovali. Určitě bude mít více než 150 lůžek,“ řekl loni Petr Vašíček, jenž nemá strach, že by mu dělal konkurenci právě hotel Euro, který stojí vlastně přes ulici. Chce totiž sázet hlavně na kongresy.

„Celková kapacita sálu pro potřeby kongresu je asi 500 míst. To znamená, že náš hotel ani nepojme všechny účastníky případné akce. Mám za to, že na nás tak hotel Euro spíše vydělá,“ dodal Vašíček pro MF DNES.