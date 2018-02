Útočník z pardubického hotelu si odsedí za pobodání svého krajana pět let

„Dne 19. září 2017 v hlavní místnosti pokoje po předcházející slovní rozepři přistoupil k poškozenému, který v té době ležel ve své posteli, a napadl ho tak, že se ho pokusil bodnout do krku nožem s čepelí dlouhou 87 milimetrů. Poškozený v rámci obrany před tímto útokem instinktivně pohnul hlavou mimo směr vedeného útoku a v důsledku toho nebyl zasažen nožem do krku, ale do místa před levým ušním boltcem,“ stojí v rozsudku.

Poté 39letý Kmeťo ležícího 28letého krajana zaklekl a se slovy „vykastruju tě a zabiju“ se jej pokusil opět nožem bodnout do krku. Ležícímu muži se však podařilo zachytit ruku s nožem.

Útočník mu vyhrožoval a požadoval omluvu za údajnou urážku, přidal i ránu do obličeje. Zraněnému muži se nakonec podařilo utéci z pokoje a prostřednictvím recepční hotelu přivolal lékařskou pomoc a policii.

Mladší muž utrpěl 1,5 centimetru dlouhé řezné poranění před levým ušním boltcem. Pokud by však čepel nože zasáhla krk, mohly být zasaženy velké krční cévy a jeho život by byl ohrožen. Kmeťo tak byl odsouzen za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Obžalovanému u pardubického soudu přitížilo, že už byl pro trestný čin ublížení na zdraví odsouzen před devíti lety v Berouně. Tehdy dostal tři roky vězení.

Odsouzený muž byl zařazen do věznice s ostrahou. Státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na případné odvolání.