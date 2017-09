Rozestavěný hotel v Chrudimi rozděluje politiky. Neustupujte, říká architekt

Chrudimské zastupitele čeká v pondělí jedno z nedůležitějších hlasování v tomto volebním období. Rozhodnou, zda firmě Homa holding, vlastníkovi rozestavěného hotelu Bohemia v centru města, ustoupí z cesty a nebudou od něj vyžadovat stavbu podzemního parkoviště, k níž se původně zavázal.

Pokud ze svých požadavků sleví, nechají plochu kolem hotelu zaplevelit dalšími auty tak, že to bude daleko více připomínat okolí supermarketu než střed města. Pokud řeknou ne, riskují, že jáma na místě plánovaného parkovacího domu jen tak nezmizí.

Jednatel firmy Homa holding Jiří Mařas dokonce politikům hrozí, že budova už nebude sloužit jako hotel.

Ve čtvrtek Jiří Mařas provedl chrudimské zastupitele v poměrně mrazivé atmosféře opuštěným staveništěm. „Chtěli jsme vám to ukázat, abyste měli představu o tom, co se tady děje,“ uvedl Mařas.

Modernizace skončila v polovině

Prohlídka ukázala, že modernizace hotelu skončila v polovině. A také celkem nepřekvapivý fakt, že ani po jejím dokončení nelze čekat, že hotel vybudovaný za socialismu nabídne nějaký velký luxus. Nově připravované pokoje ani chodby rozhodně neplýtvají prostorem. Bazén je vzhledem k velikosti hotelu celkem skromný. Budoucí konferenční hala na někdejší střeše nabízí sice velký výhled, ale bohužel jen křižovatku a jámu, kterou v budoucnu možná nahradí velké parkoviště.

Část zastupitelů chce firmě vyjít vstříc, aby město už nehyzdilo staveniště. Až v pondělí bude jasné, zda je jich dost na to, aby hotel mohl naskládat kolem devadesáti aut na vyasfaltovanou plochu. Na řešení této věci se nedokázala shodnout radniční koalice, jednotná není ani opozice. Starosta Petr Řezníček (SNK-ED), který až dosud požadoval naplnění smlouvy, nechtěl dopředu říct, jak bude hlasovat. „V pondělí je zasedání městského zastupitelstva,“ řekl v pátek.

Místostarosta Miroslav Tejkl z ČSSD je pro to společnosti ustoupit. „Předpokládám, že hlasování bude těsné,“ uvedl Tejkl.

Obě strany mají své argumenty. „Není možné v Chrudimi dále trpět takový rozestavěný prostor. Chci jednání odblokovat tak, aby stavba pokračovala. Když se nedohodneme, nastane náhradní varianta. A já se nehodlám dočkat toho, že náhradní variantou bude ubytovna, kanceláře nebo byty,“ uvedl opoziční zastupitel ANO František Pilný (ANO).

Komunistický zastupitel Jaroslav Moučka trvá na tom, aby firma splnila to, co slíbila. „Jsem jednoznačně pro podzemní parkoviště. Je to přirozené řešení. V podzemí se parkuje i u chrudimského náměstí v domě, který postavil Milan Kušta. Byla by škoda tento prostor k tomu nevyužít,“ uvedl Moučka.

Jestli ustoupíte, tak se Masaryk obrátí v hrobě, řekl architekt

Městský architekt Marek Janatka varoval zastupitele, aby nátlaku firmy neustupovali, protože „skladiště aut soukromé firmy na městských pozemcích“ by nenávratně poškodilo Masarykovo náměstí.

„Pokud by toto vzniklo, tak především musíte přejmenovat Masarykovo náměstí, protože by se Masaryk obracel v hrobě. Byla by to ostuda Chrudimi v celém regionu i v celé republice,“ řekl zastupitelům letos v červnu. Společnost podle něj nejevila žádný zájem spolupracovat s ním na řešení, které bude výhodné nejen pro ni, ale i pro Chrudim.

Firma Homa holding slíbila u hotelu postavit na pronajatých městských pozemcích podzemní i nadzemní parkoviště. Modernizaci hotelu s pomocí evropské dotace přerušilo v roce 2013 policejní vyšetřování. Soud potrestal podmínkou pět lidí i firmu Homa holding za pokus o dotační podvod. Společnost přišla o dotaci a tvrdí, že bez ní podzemní parkoviště už postavit nedokáže.

Šéf firmy Jiří Mařas neskrývá, že hodlá vyvinout na politiky maximální tlak tak, aby mu ustoupili. A to i v případě, že v pondělí při hlasování se svým návrhem neuspěje. „Třeba budeme ještě rok čekat na komunální volby, třeba budeme mít ambici promluvit do politického dění ve městě,“ uvedl Mařas.