Skalní fandové se diví, proč pardubičtí hokejisté na ledě jen vlají

Pardubičtí fanoušci si ve čtvrtek večer přišli do arény vyříkat se zástupci hokejového klubu, proč se jim v poslední době nedaří. Šéfové, trenér i hráči HC ČSOB Pojišťovna Pardubice uspořádali diskusní kotel u hlavního vstupu do haly na jižní tribuně.

V osmnáct hodin už na šéfy a hráče klubu čekalo asi padesát skalních fandů. To však nebyli ti ostří kritici, kteří nové vedení hokeje cupují v diskusích na internetových stránkách klubu.

"Tak nikdo se nechce na nic zeptat?" ptal se do mlčícího davu moderátor diskuse, když po krátkém úvodu došlo na dotazy fanoušků. V tu chvíli rozezlení fandové připomínali spíše zakřiknuté školáky.

Klub chce být otevřený všem fanouškům

Generální manažer klubu Ondřej Šebek si přitom od setkání sliboval zcela otevřenou debatu.

"Náš klub chce být maximálně otevřený všem fanouškům, proto jsme se rozhodli v této pro nás nelehké době uskutečnit toto setkání s příznivci. Věřím, že jich dorazí co nejvíce a budeme moci zpříma prodiskutovat nejen současné dění v pardubickém hokeji," řekl Šebek.

Vedle něj se usadili do červeného křesla na improvizovaném pódiu ve vstupní hale arény sportovní manažer klubu Petr Hemský, nedávno angažovaný hlavní trenér Mojmír Trličík, kapitán mužstva Radovan Somík a brankář Dušan Salfický.

Nakonec se fandové přeci jen ostychu zbavili. A podle očekávání je nejvíce zajímalo, proč úřadující mistři prohráli šest z posledních sedmi ligových utkání, nebo jaké má plány nový trenér Mojmír Trličík.

Ostatní týmy pardubický přebruslí

"Čím to, že ostatní týmy nás přebruslí tak, že jsou na ledě jako rakety, za kterými my pouze vlajeme," poslal vedení klubu první dotaz Jiří Macháček.

"To je to, co budeme chtít vědět od trenéra," byla rychlá odpověď Petra Hemského, sportovního manažera klubu.

Debata se od začátku nesla ve smířlivém duchu, otázky na tělo nepadaly. Zpestřovaly ji spíše ironické poznámky ze zadních řad přítomných fandů.

Když například Trličík dostal dotaz, jaké má plány s mužstvem, zastrčení fandové na sebe mrkali, že hlavní úkol bude udržet se v nejvyšší soutěži.

Trapný moment nastal ve chvíli, když Hemský vysvětloval trable při obchodování s hráči i tím, že bojovat naplno podle něj bude jen pardubický odchovanec. "Cizí si nikdy žíly neutrhne," uvedl, jako by vedle něj neseděl slovenský kapitán mužstva Radovan Somík.

Ten to raději hned uvedl na pravou míru. "Já myslím, že není důležité, odkud hráč je, ale jaký ten hráč je," řekl.

Srozumitelnou rétoriku neprokázal ani trenér mužstva. "Tak to ve sportu je, ale tak to není," odpověděl Trličík na dotaz, jestli nenutí své hráče při jednogólovém vedení už jen bránit.