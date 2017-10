Hokejové Dynamo se sune vpřed. Ale jde to pomalu a dost to bolí

Takovou euforii fanoušci hokejových Pardubic v posledních letech nezažívali právě často. Ovšem v pátek večer po vydřeném vítězství nad silným Třincem bylo v restauracích v centru města poměrně veselo.



„Nedělali chyby, bojovali, šli si za vítězstvím. Trochu na mne dýchla atmosféra sezon, kdy se nám dařilo. Snad to nejhorší máme za sebou,“ uvedl dlouholetý příznivec Dynama Petr Štěpánek z Pardubic.

Podobných názorů bylo k slyšení mnohem více. Byť zárodek euforie rychle uhasil debakl v nedělním derby na ledě Hradce Králové, zdá se, že po loňském ročníku hrůzy se Pardubice pomalu sunou k normálním extraligovým výkonům.

„Začátek se nám nepovedl. Proto jsem s bodovým ziskem po první čtvrtině soutěže poměrně spokojený. Kdybych to měl hodnotit jako ve škole, tak bych nám dal známku 2 až 3,“ uvedl generální manažer HC Dynamo Dušan Salfický s tím, že fanoušci musí mít s jeho týmem trpělivost.

„Přišlo 12 nových hráčů. Bylo tak jasné, že bude chvíli trvat než si vše sedne, proto mě mrzelo, když po čtvrtém kole za mnou chodili lidé a říkali, že bychom měli odvolat trenéry,“ doplnil Salfický v obsáhlém rozhovoru pro web klubu, ve kterém hodnotil první čtvrtinu extraligy.

Pardubice po dvaceti letech inkasovaly deset branek

Pravdou je, že úvod soutěže až nepříjemně připomínal loňský rok, kdy už na podzim bylo víceméně jisté, že Dynamo míří do baráže. Zmar vrcholil debaklem v Plzni, kde po dvaceti letech Pardubice inkasovaly potupnou desítku.

Pak ale konečně přišla slušná série zápasů, ze které svítí výhra 3:1 na ledě Sparty Praha. „Ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým. Sestava se pomalu stabilizuje. Pevně věřím, že nyní začneme hrát tak, abychom se přiblížili letošním cílům,“ uvedl Dušan Salfický.

Ten na předsezonní tiskové konferenci oznámil, že by byl rád za předkolo play-off, které by zároveň znamenalo vyhnutí se potížím se záchranou. Ovšem třeba bývalý trenér Pardubic Karel Franěk upozorňuje na to, že to nemusí být lehká práce.

„Hlavní problém vidím v tom, že Dynamo nepodává stabilní výkony. Předvede kvalitní výkon proti Třinci a za dva dny zcela tristní na ledě Hradce Králové. Tomu nerozumím. Mohu se dohadovat, že to je spojené třeba s horší fyzickou připraveností,“ uvedl Franěk s tím, že očekává další těžkou sezonu.

„Tabulka se brzy rozdělí na kvalitní týmy a ty méně kvalitní. Třeba Liberec půjde určitě nahoru, to samé Mladá Boleslav. Nebude pro Pardubice lehké dostat pod sebe v extraligové tabulce minimálně čtyři týmy,“ dodal trenér mistrovské Tesly Pardubice z roku 1987.

Nepříjemné na dosavadním průběhu sezony je i to, že se Dynamu příliš nedaří na domácím ledě. „Vozíme více bodů z venku. Mrzí nás to. Jasné je, že fanoušci chodí do arény, aby primárně viděli naše vítězství,“ uvedl Dušan Salfický.

Počet fandů v aréně klesá

S prohrami v domácím prostředí pak může souviset i zatím na pardubické poměry nižší návštěvy. Ačkoliv Dynamo už doma odehrálo i atraktivní duely s Kometou nebo Spartou, letošní průměr činí 7 418 lidí.

V uplynulých sezonách, kromě bídné loňské, byli šéfové Dynama zvyklí na lepší docházku fanoušků. Přitom právě nyní čeká mužstvo několik domácích zápasů, které hodně napoví o jeho ambicích, a při nich bude potřebovat podporu z hlediště. Ostatně už v pátek přijede do Pardubic Zlín, který se také chce za každou cenu vyhnout barážovým starostem.

„Vnímáme, že nás v následujících dnech čekají důležité zápasy se sousedy v tabulce. Přikládáme tomu velkou váhu. Doufáme, že nám v těch duelech pomůžou fanoušci, kteří za námi pořád stojí. Bez nich by to nešlo. Věřím a přeji si, že nakonec se zvedne i ta průměrná návštěvnost tak, aby byla vyšší aspoň než loni,“ dodal generální manažer Dušan Salfický.