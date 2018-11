Fanoušci Dynama se pustili do války s vedením klubu. Jste hrobaři, vzkazují

„Hrajete - fandíme. Nehrajete - nefandíme,“ stálo na plakátu, který fanoušci vyvěsili nad jižní tribunou ještě přes startem duelu.

Navíc hned po úvodním buly se jako jeden muž zvedlo osazenstvo domácího kotle a vyrazilo na chodbu. Celá první třetina se tak odehrála v komorním tichu, ve kterém bylo až u střechy haly slyšet pokřiky hráčů.

„Reakce fanoušků nás mrzí, děláme vše pro to, aby se klub co nejdříve zvedl,“ říkal při pohledu do haly mluvčí Dynama Jan Hrabal.

Ovšem i on se záhy stal terčem nevole nejhlasitější části publika. Vyvěsilo transparent, na kterém příznivci označili ty kdo jsou podle nich hrobaři pardubického hokeje.

Do imaginárního autobusu, který jede směr do první ligy, posadili provozně-ekonomického manažera klubu Ondřeje Šebka, primátora Martina Charváta, generálního manažera Dynama Dušana Salfického a právě mluvčího Hrabala. „Dovezeme vás až do Chance ligy,“ stálo na plachtě.

Co stojí za náhlou eskalací vztahů mezi fanoušky a šéfy klubu? Jednoznačně špatné výsledky klubu a podle příznivců mizerná komunikace vedení Dynama s lidmi.

Šebek: Fanoušci nám kazí práci

„Když jsem viděl arogantní odpovědi pana Šebka na pondělním diskuzním fóru s fanoušky, okamžitě jsem zaslal peníze lidem, kteří dávali do kupy ten transparent. Klub je vnitřně nemocný a my se musíme ozvat,“ řekl dlouholetý fanda Dynama Petr Štěpánek ze Svítkova.

Šebek v pondělí fandům třeba řekl, že mu svým jednáním a protesty kazí práci. „Co se týče sponzorů, máme tři seriózní zájemce. Jednání probíhají, může to trvat měsíc nebo půl roku, to vám neřeknu. Ale takovýhle dopis nám moc nepomáhá,“ uvedl Ondřej Šebek.

Ovšem naštvaných hlasů příznivců bylo v úterý možné slyšet na tribunách mnohem více. Ostatně už na konci minulého týdne fanoušci sepsali Šebkem zmíněný dopis, ve kterém apelují na vedení města, aby jako majitel klubu začalo jednat a nenechalo hokej padnout.

Do středy se pod poměrně ostré řádky podepsalo už více než 2 300 lidí.

„V neposlední řadě nemůžeme pominout ani střet zájmů výše uvedených pracovníků klubu, kteří jako zastupitelé mohou ovlivňovat dění ve firmě, kde sami pracují. Dle našeho názoru si klub v této složité době zaslouží, aby pro něj pracovali pouze lidé, kteří se mu budou věnovat na 100 procent,“ napsali fanoušci do dopisu s odkazem na politické angažmá Salfického, Hrabala i Šebka.

Primátor Pardubic: Peněz má klub dost, více než loni

Dalším silným motivem dopisu i zmíněné debaty manažerů s fanoušky byl nedostatek peněz v Dynamu. Že jich rozhodně není dostatek si myslí většina fandů při pohledu na soupisku. Pod zárukou anonymity to přiznávají i členové realizačního týmu extraligového mužstva.

„Máme silně omezené zdroje. Problém je v tom, že průměrný český hokejista chce 200 až 230 tisíc měsíčně. Za ty samé peníze nám tady hrajou tři cizinci. Dokud na tom nebudeme ekonomicky lépe, těžko se něco změní. Průšvih letošní sezony je to, že nehrajou dobře ty hlavní opory, které jsou zaplacené kvalitně,“ uvedl jeden z činovníků.

Co se týče ekonomiky, fanoušci logicky hledají spásu u vedení města, kterému klub patří. Zatím se však nezdá, že by u primátora Charváta našli pochopení.

„Chci se vás zeptat, o kolik peněz má Dynamo v rozpočtu méně než osmý tým tabulky? Já vám to řeknu, o nic. Peněz je v klubu dost, více než loni. A loni skončili šestí. Problém je ve sportovní části a já doufám, že se to povede pod vedením sportovního ředitele Pavla Marka napravit,“ řekl s tím, že podle ekonomických ukazatelů je Dynamo aktuálně zdravé.

Fanoušci se chtějí s primátorem co nejdříve potkat a dozvědět se, jak to s Dynamem bude dál. Ten jim schůzku slíbil.

„Moje práce je primárně v tom, abychom dokázali sehnat pro klub silného partnera, který nám s hokejem pomůže stejně, jako to nyní dělá firma Mountfield v Hradci Králové,“ dodal.

Sami fanoušci už na sobotu svolávají podporu týmu. Chtějí se hromadně účastnit tréninku a tím dát najevo, že jejich protest není zaměřen proti hráčům, ale právě proti činovníkům.

„Úterní aktivitu fanoušků probrali po středečním tréninku s jedním z lídrů jižní tribuny kapitán Tomáš Rolinek a Petr Sýkora s tím, že fandové nyní aktivně přijdou podpořit hráče na sobotní trénink. To vítáme a chceme pokračovat v co nejtěsnější spolupráci a komunikaci,“ uvedl Jan Hrabal.