Dočasný smír? Fanoušci Pardubic a vedení klubu zakopali válečnou sekeru

Debata svolaná Českou televizí sblížila manažery HC Dynamo Pardubice a příznivce klubu, který prožívá velmi těžkou sezonu. Po sérii osmi porážek má totiž namířeno do těžkých bojů o záchranu, a tak není divu, že fanoušci manažery tvrdě kritizují.

„Nálada je smutná. Fanoušci jsou nespokojení. Kvůli tomu jsme poslali i otevřený dopis zastupitelům, který svým podpisem už podpořilo 2 400 lidí. Snažíme se najít identitu klubu, nějakou koncepci. Momentálně to je jen jeden velký zmatek,“ uvedl v debatě lídr pardubických fanoušků Zdeněk Válek.

Spolu s ním dostal v přenosu České televize prostor hlavně primátor Martin Charvát a generální manažer Dynama Dušan Salfický.

Ze slov obou politiků z ANO by si neinformovaný pozorovatel mohl lehce odnést pocit, že v Dynamu je vše zcela v pořádku.

„V extralize je na tom ekonomicky mnoho klubů hůře než Dynamo. Všechno platíme včas, nikomu nedlužíme, ekonomika funguje,“ řekl třeba Charvát s tím, že město klubu vyšlo finančně vstříc.

„Dynamo má jistotu patnácti milionů ročně na mládež, plus zaplatíme za reklamní smlouvu čtyři miliony ročně dalších pět let. K tomu se klub bude podílet na zisku z občerstvení,“ řekl Charvát.

Salfický: Postavení do desátého místa je reálné

Nicméně i on musel připustit, že Dynamu se sportovně hrubě nedaří a že sezona může skončit velkým průšvihem.

„Primární cíl je vzdálit se dnu tabulky a stabilizovat výkony tak, aby se na to dalo koukat. Stále si myslím, že reálné je naše postavení do desátého místa. Priorita je ale vyhnout se baráži, to je jasné. Chceme přivést ještě nějaké posily, ale tohle bude muset říct trenér Lubina, jak by si kádr představoval,“ řekl Salfický, na kterého přišla i nepříjemná otázka, zda náhodou nenese za špatně složený kádr, který v extralize zatím zjevně nestačí, odpovědnost.

„Od začátku naší éry jsme sestavovali tým s Pavlem Markem a Břetislavem Kopřivou. Před poslední sezonou se podílel i bývalý trenér Miloš Holaň. Byla ta kolektivní práce,“ řekl k tomu Salfický.

Fanoušci, kteří následně hodnotili debatu na sociálních sítích, jeho postoj často označovali za alibistický. „Dušan si pěkně umyl ruce nad sportovním úsekem. On sice dává hlavu na špalek, ale když něco nefunguje, může za to někdo jiný. Nějaká sebereflexe, vyjma přiznání nedostatečné komunikace, tam nebyla. Snad to pomůže nastartovat nějakou komunikaci s námi,“ uvedl fanoušek podepsaný jako Martin na stránce hcpcefans.cz.

Šéfové přiznali, že komunikaci s fanoušky úplně nezvládli

Pravda je, že největší míru pochybení přiznal bývalý úspěšný brankář právě v komunikaci s příznivci klubu. Ostatně mu po průběhu debaty ani moc jiného nezbývalo.

„Vadí nám špatná komunikace ze strany klubu. Rozhodně nechceme válčit proti vedení. Máme pocit, že není tlak na šéfy klubu. V kancelářích, jak se nám zdá, panuje velká pohoda, a to nám vadí. Proto jsme chtěli vytvořit tlak na vedení Dynama,“ uvedl lídr fanoušků Válek.

Za jeden ze zásadních momentů debaty tak lze považovat slib Salfického i primátora Charváta, že v tomto klub zjedná nápravu.

„Slibuju za klub, že budeme v kontaktu s fanoušky. Budeme dělat osobní schůzky, klidně si od nich necháme poradit den a hodinu, aby to vyhovovalo co nejvíce lidem,“ řekl Salfický.

„Budu chtít, abychom se s fanoušky potkávali klidně každých čtrnáct dní. Musíme lidem vysvětlovat, co a proč děláme,“ doplnil také primátor Martin Charvát.

Nejvíce se však logicky mluvilo o tom, jak rychle zvednout výkony mužstva. Výsledkový propad totiž znamená, že Dynamo už ztrácí na desáté místo, tedy na to poslední, ze kterého se postupuje do play off, třináct bodů. A to je v půlce soutěže více než dost.

„Mám pocit, že v kabině není dobrý kolektiv. Působí to, že trenér Lubina na nás tak nějak zbyl. Jsme nespokojeni s tím, jak mužstvo hraje už od letní přípravy. Už tam jsme nedávali branky a hodně jsme inkasovali. A to trvá dál, koukněte se na naše skóre. Nejmíň gólů jsme dali, nejvíce dostali,“ uvedl k současnému stavu týmu Válek.

Dušan Salfický však novému trenérskému týmu ve složení Ladislav Lubina - Richard Král - Petr Čáslava evidentně věří a doufá v to, že zahájí okamžitou léčbu.

„Láďa Lubina není řešení z nouze. Byl tady u posledního titulu v roce 2012 a jako trenéra ho sleduji dlouhodobě. Jeho práci jsem zažil ještě jako hráč a musím říct, že dávala smysl. Patřil mezi první adepty, kteří mě napadli,“ uvedl Salfický.

Pokud ovšem tým padne v pátečním klíčovém utkání v Karlových Varech a následně propadne v nedělním ostře sledovaném domácím derby s Hradcem Králové, dá se předpokládat, že židle se bude kymácet i pod samotným Salfickým.

Radní Ulrych: Pokud léčba nezabere, musíme vyhazovat

V tom případě se totiž do akce pustí politici, kteří budou chtít udělat v městském klubu pořádek.

„Doba hájení je pro nový trenérský triumvirát z mé strany velmi krátká. Pokud ani tento nový realizační tým neuspěje, nastane čas na změny i jinde....,“ napsal na Twitteru jasný vzkaz Salfickému a spol. radní města za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Na politicích bude i rychle najít nového generálního partnera, který by klubu měl pomoci v dalších sezonách.

„Pojďme hledat strategického partnera, jsme poslední v extralize koho vlastní radnice a není to tak ideální,“ řekl Charvát, který přiznal, že jednal s mnoha partnery včetně Michala Strnada, který vede zbrojařskou firmu CSG.