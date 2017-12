Dynamo naděluje fanouškům. Zve do arény na Vánoční den

Pardubičtí hokejisté se momentálně dostali na osmou příčku extraligové tabulky. To je nejlepší umístění v této fázi soutěže za hodně dlouhou dobu. Dá se předpokládat, že si tak fanoušci užijí s dobrou náladou dvě poslední akce, které pro ně klub pořádá.

Tou první je už dnešní šlágr s Kometou Brno, který bude nejspíše sledovat zcela vyprodaná Tipsport arena. „Vstupenky na sezení jsou na zápas s Kometou už vyprodány. Na stání zbývá posledních 800 vstupenek,“ hlásil už v úterý večer Facebook Dynama Pardubice.

„Podle vývoje předprodeje vše nasvědčuje tomu, že Pardubice se rozloučí s rokem 2017 vyprodaným zápasem,“ řekl mluvčí hokejového klubu Jan Hrabal s tím, že nejspíše poslední lístky bude možné sehnat ještě těsně před utkáním, které vypukne přesně v 18 hodin.

Značně plno však bude v hale i v pátek ráno. Před desátou hodinou totiž vypukne tradiční vánoční akce.

„Tisíce fanoušků přivítá v pátek pardubická Tipsport arena. Hokejový klub Dynamo Pardubice zve všechny své příznivce na tradiční Vánoční hokejový den. Ten začne dopoledním předzápasovým tréninkem a bude pokračovat ráz naráz dalšími akcemi,“ uvedl mluvčí Jan Hrabal.

Vánoční hokejový den začne možností zhlédnout trénink A týmu. Ten se uskuteční ve velké hale Tipsport areny od 10 do 10.45 hodin. „Bude se jednat o mezizápasový trénink – ve čtvrtek hraje Dynamo před zaplněnými tribunami s Kometou Brno, v sobotu jede do Liberce,“ doplnil Jan Hrabal.

Návštěvníci si mohou zatrénovat na ledě

Po skončení tréninku si budou moci návštěvníci Vánočního hokejového dne nazout brusle a absolvovat trénink na ledě pod vedením koučů nebo vybraných hráčů A týmu.

Ti se pak podepíšou v autogramiádách po sobě jdoucích. „Už se těším,“ vzkázala přes Facebook klubu fanynka Adéla Paschoutová. Podobný názor má však hned několik tisícovek lidí z Pardubic a okolí.

Akce vždy přitáhla davy příznivců, a to i v dobách, kdy se extraligovým hráčům při zápasech zrovna úplně nedařilo. „Vánoční hokejový den pak zakončí diskotéka na ledové ploše arény,“ dodal Jan Hrabal.

Během všech zmíněných bodů programu bude zároveň v aréně probíhat velký návštěvní den.

„Během Vánočního hokejového dne si zájemci budou moci prohlédnout V. I. P. prostory Tipsport areny, zázemí pro novináře a režii. Největší zájem tradičně panuje o možnost navštívit kabinu A týmu Dynama,“ dodal Jan Hrabal.

O úspěšnosti akce svědčí to, že ji hokejový klub pořádá už od 90. let, a také to, že se po ní fanoušci shání vždy s několikatýdenním předstihem.

„Bude se tento rok konat den otevřených dveří nebo nějaká akce pro rodiny s dětmi jako minulý rok?“ ptal se vedení HC Dynamo Pardubice například Tomáš Bouma na webu klubu v půlce prosince.

Se závěrem roku souvisí i prodej tradičního kalendáře. Ten na rok 2018 už mohou fanoušci kupovat například ve fanshopu v Paláci Pardubice. „Fotil ho pro nás pardubický fotograf Tomáš Kubelka a myslím si, že s jeho podobou budou fanoušci spokojeni,“ dodal mluvčí Dynama Jan Hrabal.