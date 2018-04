Hluk nad pardubickým letištěm je v normě, vadí dráha letu vrtulníků

Až zase příště vyrazí za primátorkou lidé z Nemošic, Popkovic, Máteřova či Starých Čívic s tím, že jim hluk z letiště dělá ze života peklo, Štěpánka Fraňková jen sáhne do šuplíku pro to správné lejstro a bude mít klid.

Měření hluku, které na pardubickém letišti uspořádala na začátku října radnice a armáda, totiž dokázalo, že je z hlediska zákona vše v pořádku.

"Měření hladiny hluku na letišti, které prováděla odborná firma počátkem října, neprokázalo překročení hlukových limitů stanovených hygieniky," uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Při měření se létalo méně, tvrdí kritici

Výsledky zatím nejsou oficiální, přesto je už lidé z okolí letiště zpochybňují. Například podle Aleny Janákové, která měřený letový provoz 3. a 4. října bedlivě sledovala, nelétalo tolik strojů jako v jiné dny.

"Zdaleka jsme se nedočkali všech typů letadel, která tu běžně létají. V podstatě neprobíhaly ty nejotravnější malé kroužky nad budovami, neobjevil se ten nejhlučnější, monitorovací letoun AWACS, neprobíhaly výcvikové lety dopravních letadel, nelétaly tu albatrosy, cassy, nepřistály a nestartovaly gripeny, pouze prolétly," uvedla Janáková.

Podle primátorky Fraňkové však simulace běžného letištního provozu byla co nejvěrnější. "Měření probíhalo na deseti místech, z toho dvě místa, na vzletu a na přistání letadel, byla snímána nepřetržitě po 24 hodin. Provoz byl odvozen od počtu pohybů letadel v průměrném letovém dni v období od května do října, kdy je ruch na letišti největší," řekla Fraňková.

Není až tak důležité, kdo má vlastně pravdu. Hlukové normy jsou v České republice nastaveny tak, že se nedalo předpokládat, že by je letadla porušovala.

Problém s vrtulníky radnice připouští

Zajímavější však je, že i primátorka přiznala, že by mohl být problém s provozem výcvikových vrtulníků, na které si ostatně lidé stěžují nejvíce.

"Myslím si, že největším problémem je Centrum leteckého výcviku, to jsou ty trajektorie helikoptér. To je, si myslím, jeden za zásadních problémů, na který si obyvatelé okolních obcí, ať je to Barchov, Máteřov a jiných, stěžují," uvedla pro Český rozhlas.

Pod její slova by se jistě podepsal Radovan Šmahel, který bydlí jen nedaleko ranveje a který si chodí s kolegy stěžovat na radnici.

"Ten randál z vrtulníků je k nesnesení. Kazí nám to životy. Často doma řvu na děti jen kvůli tomu, jak jsem podrážděný z toho hluku. Vrtulník totiž krouží nedaleko domu a ten hluk je dlouhodobý, to třeba stíhačka je sice v jeden moment hlučnější, ale hned zmizí," uvedl Radovan Šmahel, který založil i občanské sdružení Nebelet.

Jeho členové odhalují své cíle na webové stránce www.nenalet.cz. "Chceme, aby pardubické letiště lidem sloužilo i nadále jako letiště regionálního významu. Aby poskytovalo odpovídající pohodlí cestujícím, ale aby jeho rozvoj nenarušil pohodlí obyvatel," píší na webu.

Je tak jasné, že se jim nebude líbit informace, která říká, že zřejmě už v roce 2015 zahájí v Pardubicích provoz Výcvikové vrtulníkové středisko NATO. Po jednání se svým americkým protějškem Leonem Panettou to v úterý ve Washingtonu uvedl ministr obrany Alexandr Vondra.

Ačkoliv zástupci společnosti LOM Praha, která výcvikové středisko provozuje, odmítli říct, jak se novinka projeví na počtu letů, dá se předpokládat, že provoz vrtulníků v Pardubicích hned tak klesat nebude.