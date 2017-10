Kraj doplácí na historický vlak, skoro čtyři sta korun za cestujícího

Šestnáctkrát vyjel historický vlak od června do konce září z České Třebové přes Letohrad a Dolní Lipku do Hanušovic a zase zpět. Vedení kraje si pochvaluje, že třetí ročník „nostalgického vlaku Králický Sněžník“ přilákal téměř tři a půl tisíce cestujících. V tiskové zprávě ale už nebyl zmíněn fakt, že kraj za vypravení vlaků zaplatil 1 442 600 korun. Přes čtyři sta korun za každý koupený lístek.

„Vynaložená částka reálně není tak vysoká, jak se na první pohled může zdát při vydělení příspěvku kraje počtem cestujících,“ tvrdí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Podle něj by se mělo zohlednit, že dotováno je i jízdné ve vlaku či v autobuse na linkách, které kraj podporuje.

„Druhým důležitým faktem je započítávání utrženého jízdného, což vzhledem k počtu cestujících bude představovat nemalou částku v druhé splátce,“ uvedl.

Loni tržby dosáhly částky asi 180 tisíc korun. I tak by dotace na jednu jízdenku dosáhla 360 korun.

Vlak jezdil až do konce září. Náklady tak narostly

Na sobotní nostalgické jízdy na Králický Sněžník zvaly po celé léto zdařile udělané letáky, které turisty posílaly na prohlídku atrakcí kolem trati. Plusem byl i pevný jízdní řád a cena, která odpovídala platnému tarifu Českých drah s patnáctikorunovým příspěvkem na údržbu historických lokomotiv.

Parní lokomotivy Velký bejček nebo Ušatá byly vypraveny od poloviny června do 30. září devětkrát, sedmkrát jel místo nich motorový vůz Krokodýl.

„Určitě to mohlo být mnohem levnější, nedělal bych to tak dlouhé. Nevím, proč to neskončili hned po prázdninách. Taky by nemusely mezi tím jezdit motorové vlaky, od výpravčích vím, že o ně není velký zájem, nejvíc lidi táhne pára,“ uvedl Petr Buryška z Letohradského železničního klubu, který už organizoval dvacet ročníků Mikulášské jízdy. Při nich hlavní úlohu hraje parní lokomotiva.

„Nedokážu posoudit, jestli to má takový přínos pro obyvatele, který by mohl ospravedlnit nákladnost akce,“ uvedl opoziční krajský zastupitel Jan Řehounek (ANO).

Hejtman uvedl, že provoz historických souprav je nákladnější než u běžných spojů. Navíc podle něj v případě nostalgického vlaku nejde jen o přepravu cestujících, ale zejména o propagaci regionu.

„Jedná se o službu, pomocí které chceme zatraktivnit celou turistickou oblast Králicka a nabídnout turistům atrakci, která není v jiných oblastech republiky běžná,“ uvedl Netolický.

Letos vlak urazil nejdelší trasu ze všech ročníků, po dokončení rekonstrukce bylo možné znovu využít i stanici Hanušovice.