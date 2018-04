Hejtman se bojí dobrodružného hlasování. Velké fúzi nemocnic hrozí selhání

Prvního července 2014 má vzniknout na poměry Pardubického kraje obrovská firma, která má dohromady obrat kolem tři a půl miliardy a přes čtyři tisíce zaměstnanců.

Chybí ještě poslední hlasování zastupitelů naplánované na 19. prosince. Ovšem po čtvrtečním jednání hejtmana s členy představenstev pěti krajských nemocnic překvapivě není jisté, že k němu vůbec dojde. Manažeři najatí na spojení nemocnic totiž hejtmana neuspokojili.

"Stav přípravy není takový, jaký bych si představoval nyní, tři týdny před rozhodujícím jednáním. Vyjádřil jsem znepokojení," uvedl pro MF DNES hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD.

Materiál popisující chystanou operaci vznikl podle něj teprve v úterý a hejtmana nenadchl.

"Pokud to máme spustit, musím mít jistotu, že je to dobře připraveno. Členové představenstva to sice připraví, ale kůži na trh poneseme my," uvedl hejtman.

Manažerům hrozí další neúspěch

Neexistuje přitom v tomto volebním období krajských zastupitelů důležitější rozhodnutí, než jak naložit s nemocnicemi, které každoročně vysávají krajský rozpočet. Hejtman v minulém volebním období měl jako radní na starosti zdravotnictví, po volbách rezort předal náměstku Romanu Línkovi (KDU-ČSL). Přípravu transformace měla na starost čtveřice manažerů doplněná o ředitele nemocnic.

Proč se mají nemocnice spojit? Spojení nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Litomyšli do jedné akciové společnosti má podle politiků omezit ztráty nemocnic, které každoročně dosahují kolem sto milionů korun i více. Úspory má přinést redukce některých oborů, společné nákupy, větší síla při jednání s pojišťovnami i nová servisní organizace. Opozice mimo jiné kritizovala, že manažeři chystající fúzi s platem kolem 90 tisíc korun měsíčně byli na svá místa dosazeni bez výběrového řízení a nemají potřebné schopnosti.

Nastoupili do funkcí letos v březnu, a i když navrhovali fúzi k 1. lednu 2014, zastupitelé jejich plán jako nedodělaný odsunuli o půl roku. Teď manažerům neúspěch hrozí znovu. Ti si za termínem v polovině příštího roku stojí.

"Na stole leží materiál do rady a do zastupitelstva, který na žádost zastupitelstva reaguje na přípravu fúze. Byl schválen všemi členy představenstva, nic jiného k tomu nemohu říct," uvedl místopředseda představenstva nemocnic Jiří Benedikt.

Hejtman chce mít jasno během příštího týdne, kdy o fúzi bude jednat krajská rada. Ta rozhodne, zda se o spojení nemocnic bude v zastupitelstvu vůbec hlasovat.

"Pokud doznám, že stav přípravy není odpovídající, nepůjdu do dobrodružného hlasování," uvedl.

To by ovšem znamenalo odložení spojení nemocnic minimálně o další půlrok.

Pardubická nemocnice už nemusí mít zájem

V přípravě na spojení nemocnic se objevila pozoruhodná novinka. Pardubická krajská nemocnice, která historicky vždy stála o vytvoření jedné velké firmy ze všech nemocnic, by o to už nemusela mít takový zájem. Podle nové úhradové vyhlášky by si mohla příští rok polepšit až o sto milionů korun. Pak by ale spojení se čtyřmi menšími nemocnicemi pro ni nemuselo být už tak atraktivní.

"Možná to tak je v horizontu krátkodobém, z dlouhodobého pohledu to lze těžko predikovat," uvedl ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.

Hejtman chce mít víc informací. "Slyšel jsem nejrůznější kalkulace, pozitivní pro pardubickou nemocnici a negativní pro regionální nemocnice. Potřebujeme vidět konkrétní čísla, asi si zadáme expertní výpočet, protože máme dva protichůdné a musíme se zorientovat," uvedl Netolický.