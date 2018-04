Hejtman Martínek nebude usilovat o znovuzvolení, má slabé zdraví

"Je to reálné zhodnocení situace. Ze zdravotních důvodů bych nemohl vykonávat práci v krajské samosprávě na sto procent a já to polovičatě dělat neumím," řekl hejtman Radko Martínek.

Jediným, kdo prozatím ze sociální demokracie oznámil kandidaturu, je ředitel krajské záchranky Pavel Svoboda. Jisté je minimálně to, že mu ubyl největší soupeř v boji o post hejtmana.

"Regionální politika mě vždy bavila a baví. Na vzniku krajů jsem se podílel, mám mimořádný zájem, aby byly úspěšné. Za normální situace bych neměl co řešit a o obhajobu bych se ucházel," sdělil hejtman s tím, že možná bude usilovat o křeslo senátora za Svitavy.

Dodal, že v budoucnu není vyloučené zhoršení jeho stavu natolik, že by se vrátil do situace z letošního jara. Zhruba v polovině března mu lékaři museli transplantovat ledvinu a politik byl dlouho na nemocenské. Do úřadu se vrátil teprve v září.