Primátor Pardubic Charvát už shání hlasy pro schválení prodeje Dynama

Loni na konci dubna fanoušci pardubického hokeje trnuli, jestli se klubu podaří v ošidné baráži zachránit nejvyšší soutěž. Letos je sice takový nervák nečeká, ale přesto se bude ve čtvrtek 26. dubna rozhodovat o budoucnosti Dynama Pardubice.



Ten den primátor města předstoupí před zastupitele už podruhé s návrhem na schválení podmínek prodeje klubu.

Aktuální ekonomický stav Dynama Údaje ze sezony 2017/2018 (v milionech Kč)

Základní kapitál: 15 Vlastní kapitál: - 26 Kumulovaná ztráta: 42 Závazky vůči městu: 31,6 Rozpočet: 123

Pramen: Prezentace HC Dynamo Pardubice

„Zahájil jsem přípravy. Pro zastupitele jsem před zasedáním připravil seminář, aby byl čas vše prodiskutovat,“ uvedl Charvát s tím, že věří v lepší výsledek než v březnu. Tehdy návrh neprošel.

„Jsem životní optimista, ale bohužel politika není vždy o snaze hledat ta správná řešení. Jak jsem slíbil při koupi, připravím transparentní prodej hokejového podílu s cílem zajistit budoucí prosperitu Dynama,“ doplnil primátor.

Ovšem i jemu je jasné, že rozhodne pár hlasů a že na radnici bude před hlasováním opět pěkně veselo. Hlavní argumenty pro to, proč by si město mělo zatím klub nechat ve svém majetku, přináší lídr pardubické ODS Karel Haas.

„Neprodávat podíl v akciové společnosti, která je ekonomicky prokazatelně ve stavu úpadku. To je z pohledu města, logicky obchodně zcela nesprávné. Společnosti se kupují v úpadku, ale prodávají se na vrcholu,“ uvedl v materiálu zaslaném všem zastupitelům.

Za pravdu mu dává letmý pohled do interních materiálů Dynama, který vedení klubu rozeslalo politikům. Z něho plyne, že závazky a ztráty převažují nad aktivy. „Jedná se o součet půjček města Dynamu,“ komentoval třeba položku -31,6 milionu korun Martin Charvát.

Politici se v názorech na prodej klubu rozcházejí

Ovšem ten zároveň hned dodává, že právě nový majitel by měl pomoci s ekonomickou obrodou hokejové organizace. „Bez něho budeme těžko hledat peníze na investice. Budeme rádi, když udržíme současný stav,“ říká primátor města.

Jenže zástupci ODS, a nejen oni, upozorňují na to, že zatím radnice od potencionálního partnera chce poměrně málo garancí, které by měly právě hospodářskou stabilitu přinést. Haasovi třeba vadí, že i po případném prodeji by radnice do hokeje dál masivně investovala.

„Nechápu zásadní nepoměr mezi garantovanými ekonomickými „vnosy“, které by měl do klubu vnášet nový majoritní akcionář (v prvním účetním období pět milionů, v dalších čtyřech vždy 10 milionů) a které by do Dynama mělo vnášet město. Radnice totiž garantuje minimálně 19,1 milionu plus ještě další dotační zdroje,“ uvedl Haas.

Že to na zasedání zastupitelstva nebude žádná selanka, ale pořádná politická řež naznačuje i exkurze primátora Charváta do historie. Upozorňuje hlavně na to, že ODS byla u vlády v době, kdy se klub propadl do nynější kumulované ztráty.

„Bohužel kumulovanou ztrátu, která tíží klub od nákupu většinového podílu v roce 1999, se nikdy nepodařilo vyřešit. Nejhlubší krizi klub prodělal v roce 2008, kdy pod vedením ODS a SPP byl výsledek sezony minus 30,2 milionu korun a celková kumulovaná ztráta skoro 70 milionů. Tehdy se také vedení města rozhodlo hledat řešení situace prodejem většinového podílu a výsledek známe,“ odkazuje Charvát na prodej klubu Romanu Šmidberskému.

„Netransparentní prodej spojený s výletem na Floridu zastupitelů, kteří hlasovali pro – to není cesta, kterou se chci vydat. A nerozumím, proč se někteří brání jít naprosto transparentní cestou prostřednictvím výběrového řízení,“ dodal primátor.