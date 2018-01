Pardubice chtějí prodat Dynamo do května. Utopie, říká opozice

„V době, kdy jsme klub kupovali, dal jsem jasný signál, že je to na přechodnou dobu. Nyní tak plním svůj slib a nabízíme klub k prodeji. První ale musíme schválit pravidla, podle kterých to uděláme,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Podmínek případné transakce si radní nestanovují zrovna málo. Po novém potenciálním majiteli budou chtít, aby se zúčastnil dvou kol soutěže.

V tom prvním musejí podat zájemci čestná prohlášení o tom, že akceptují minimální kupní cenu 12,8 milionu korun a že jsou připraveni podílet se na zvýšení základního kapitálu ve výši deseti milionů korun.

„Dále musejí akceptovat chystanou změnu stanov, která městu s 20 procenty akcií zajistí možnost blokačního minima rozhodujících aktivit,“ uvedl Charvát s tím, že zároveň jsou zájemci připravení přijmout ručitelský závazek ze splacení půjčky 16,64 milionu korun, které poskytlo město.

První kolo chtějí radní do jara

První kolo soutěže by se podle zástupců města mělo konat mezi prvním únorem až 10. březnem. Druhé kolo by pak mělo vypuknout 10. dubna s tím, že by se uzavřelo o měsíc později.

„Tady by se už čistě měla soutěžit cena. Pokud to půjde vše dobře, tak na konci května by zastupitelstvo mělo posvětit nového majitele,“ popsal ideální scénář Charvát.

K naplnění takového plánu je ale hodně daleko. Hlavní otázka zní, zda existuje někdo, kdo chce utopit svoje miliony korun v klubu, který je podle všech dostupných informací výrazně předlužený a čistě podle práva splňuje podmínky insolvence.

„Uvidíme. Já věřím, že se někdo najde,“ uvedl primátor.

Opozice: Je to jen pokus. Jako měl Babiš

Zastupitel za ODS Karel Haas považuje celý plán vedení města jen za planý pokus.

„Hodně mi to připomíná první pokus o sestavení vlády ze strany Andreje Babiše. Prostě se to zkusí, ale nikdo to nemyslí ani moc vážně,“ uvedl Haas, který se společně s kolegy chystá návrh radních torpédovat.

„Je v něm řada faktických nesmyslů. Tak například soutěžíme podle hlavního kritéria ceny za akcie. Ovšem, co když nám někdo řekne, že za akcie nedá nic, ale je připraven do klubu nalít 50 až 70 milionů, které momentálně potřebuje k ekonomické stabilizaci? To ho pošleme domů?“ ptá se Karel Haas.

A dodává, že z toho pohledu je i nesmyslné, aby se nový majitel podílel na navýšení základního jmění o deset milionů.

„Taková částka v momentální chvíli vůbec nic neřeší. Do klubu se musí investovat řádově větší částky,“ doplnil Haas s tím, že jeho strana navrhne úplné stažení bodu a jeho dopracování.

Podle jeho kolegy z ODS Petra Klimpla je vůbec otázka, co by si radní měli s klubem počít. Podle něj existují tři základní varianty.

„Buď klub prodáme zadlužený, jak navrhují radní, nebo ho oddlužíme a prodáme stabilizovaný, nebo ho stabilizujeme a necháme si ho,“ uvedl Klimpl.