Pardubice uvidí po třech letech play off. Hráči se těší na sílu od fandů

Zaplněné ochozy dlouho před prvním buly, zasvěcené debaty v hospodách v okolí stadionu, šály a dresy v míře větší než obvykle a hlavně odhodlaní fandit.

Příznivci Dynama Pardubice si dnes po třech dlouhých letech připomenou, jaké to je, když jejich tým hraje o titul. A byť se svěřencům trenéra Miloše Holaně první dva zápasy v Třinci nepovedly, fanoušci své oblíbence ve štychu nenechají.

„Vstupenky na oba dva zápasy se prodávají velmi slušně. Odhadujeme, že určitě přijde přes devět tisíc lidí. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že na oba dva duely bude možné sehnat vstupenky ještě těsně před utkáním,“ uvedl tiskový mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Hrabal s tím, že tradičně zbývají na kasách hlavně lístky na stání a s horším výhledem.

Ten stejně jako zbytek vedení Dynama i samotného týmu věří, že právě domácí prostředí pomůže klubu získat hned v sobotu první vítězství ve čtvrtfinále. „Teď se těšíme domů, na vás, až nás svým fanděním poženete! Slezané domácí dvojzápas zvládli, teď je řada na nás. A my uděláme všechno pro to, abychom to zvládli. Jsme hrdí, že nám věříte a dáváte sílu,“ vzkazují hráči svým příznivcům na Facebooku Dynama Pardubice.

Mezi jindy dost kritickými pardubickými fanoušky však převládá i přes dvě prohry spokojenost s probíhající sezonou. Po loňské baráži a předchozím play out jsou lidé vděční, že se nemusí až do dubna obávat o účast Dynama v nejvyšší soutěži.

„V letošní sezoně už pro nás vítězové jste! Splnili jste více, než se očekávalo a udělali jste tím radost všem svým fanouškům. To, jak se perete dál, je neskutečné a v sobotu a o víkendu tam budeme s vámi a budeme vás podporovat, jak to jen půjde! Hrajte tak, aby jste na sebe mohli být pyšní!“ napsal třeba Luboš Mokříž. Podobných vzkazů je na Facebooku mnohem více.

„Jednoduché... dvakrát vyhrát a ještě se domů vrátit. A když to nedopadne, tak se vůbec nic neděje. Už teď převládá spokojenost,“ vzkázal hráčům zase fanoušek Milan Poličanský.

Hráči se chtějí opřít o své fandy

Na druhou stranu je jasné, že nikdo v klubu nechce, aby Třinec zvládl postup do semifinále hladce. „Musíme více chodit do branky, to nemá žádný gólman rád. To by mohlo být, co na ně bude fungovat, ale musíme to dělat od první minuty. Pořád jim chybí ještě k postupu hodně a nedáme jim nic zadarmo. Máme výborné fanoušky, kteří nás poženou, doma hrajeme ještě lepší hokej. Věřím, že to zvládneme,“ uvedl útočník Pardubic Matěj Beran, který se překvapivě stal nejlepším střelcem týmu, když v třinecké Werk Areně dal všechny tři góly Dynama.

Sobotní zápas začíná v 17 hodin a nedělní v 16:40 hodin s tím, že ho bude přímo vysílat Česká televize. A oba dva duely by měly mít oproti zvyklostem ze základní části soutěže slavnostní nádech. „Připravujeme více efektní nástup hráčů na led, který doprovodí ohňová show. Také před úvodním buly zazní hymna,“ uvedl Jan Hrabal.