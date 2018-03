Hokejisté pardubického Dynama jdou po letech zmaru opět hrát play off

Po loňské blamáži v baráži se tak fanoušci mohou těšit na čtvrtfinále play off proti Třinci. První zápas se hraje v úterý 13. března na ledě třineckých Ocelářů.

Jaro 2016. Pardubice bojují v play out s Litvínovem. Kdo zápas prohraje, jde do baráže. Dynamo tápe a je na cestě do hokejového pekla. Nakonec se dvě vteřiny před koncem trefuje Petr Čáslava a svůj tým zachraňuje. Jaro 2017. Vrcholí totální zmar. Klub, který více než polovinu sezony vedl ze všech funkcí Pavel Rohlík, je na dně. Tým musí do ošidné baráže a zachraňuje se až v posledním dvanáctém duelu.

Fanoušci Dynama nezažili dobré období. O to více si váží toho, že jejich oblíbený klub letos čekají příjemnější starosti - vyřadit soupeře z boje o mistrovský pohár.

„Této sezony jsem se hodně bál. Ještě v září to nevypadalo vůbec dobře. Až později se začalo ukazovat světlo na konci tunelu. Jsem vážně šťastný, že se vyhneme bojům o záchranu,“ uvedl dlouholetý příznivec Pardubic Petr Štěpánek ze Svítkova.

Podobně se na situaci dívají i v klubu. Všichni si užívají úlevu. Do těžkého boje o udržení se nechtělo vůbec nikomu, a jak přiznal třeba kapitán Tomáš Rolinek, právě to byl jedním z hlavních motorů, který mužstvo táhl směrem vzhůru. „Už tu soutěž nikdy nechci hrát,“ vyznal se mistr světa z roku 2010.

Dynamo dostalo chuť a chce se prát dál

Stabilita. To je hlavní přínos letošního ročníku. Po mnoha veletočích, kdy se v Pardubicích neustále měnili generální manažeři, trenéři i lidé v managementu, se v gradujícím ročníku konečně diváci mohli spolehnout na to, že na lavičce i na ledě uvidí v pátek ty samé hráče, které naposledy sledovali v neděli.

„Od začátku sezony by na nás nikdo nesázel. A my dokázali neuvěřitelnou věc, máme teď předkolo,“ hlásil po středečním klíčovém zápase s Litvínovem kouč Pardubic Miloš Holaň.

HC Dynamo Pardubice v play off 2018 Rozpis zápasů čtvrtfinále Třinec - Pardubice: 1. zápas úterý 13. března 2. zápas středa 14. března (obě utkání v Třinci) 3. zápas sobota 17. března 4. zápas neděle 18. března (obě utkání v Pardubicích) případný 5. zápas středa 21. března (v Třinci) případný 6. zápas pátek 23. března (v Pardubicích) případný 7. zápas neděle 25. března (v Třinci) Ceny a termíny prodeje lístků budou pardubickým klubem zveřejněny v nejbližších dnech.

Ovšem pozor, Dynamo dostalo chuť a chce se prát dál. Nikde není psáno, že tým nemůže v play off překvapit i favority. Během sezony se mu to nejednou podařilo.

„Budeme se snažit dojít co nejdál, síla na to tady je. Partu máme dobrou, myslím, že bychom mohli ještě něco dokázat,“ řekl Rostislav Marosz, produktivní útočník, jehož příchod z Třince se jeví jako klíčový okamžik sezony. Právě jeho branky a nahrávky zajistily týmu hodně důležitých bodů.

Včera ale Pardubickým pomohl i pořádný kus kliky. Ani porážka v derby, které měli dobře rozehrané (vedli 1:0), je totiž nepřipravila o pozici v elitní šestce. Hlavní pronásledovatel z Liberce totiž ve Vítkovicích padl 2:3 v prodloužení, a i když Dynamo bodově dorovnal, o pouhý gól horší vzájemné zápasy jej poslaly do předkola.